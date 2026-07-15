Mais um feito... Harry Kane quebra o recorde de Rooney com a seleção inglesa

Harry Kane, capitão da seleção da Inglaterra, alcançou um novo marco com os Três Leões ao entrar em campo contra a Argentina na noite desta quarta-feira, na semifinal da Copa do Mundo de 2026.

Harry Kane integrou a escalação titular, anunciada pelo alemão Thomas Tuchel, e alcançou um marco notável na história da seleção.

De acordo com a Opta, Harry Kane disputa sua 121ª partida pela seleção, assumindo sozinho a liderança da lista dos jogadores de linha (excluindo goleiros) com mais partidas pela seleção inglesa, superando o recorde de Wayne Rooney (120 partidas).

O lendário goleiro Peter Shilton continua sendo o jogador com mais partidas na história da seleção inglesa, com 125 jogos, o que significa que Kane precisa de mais quatro partidas para igualá-lo.

O atacante do Bayern de Munique poderá diminuir a diferença em relação ao ex-goleiro se participar da última partida da equipe no torneio atual.

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