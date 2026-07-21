Mais rápido do que o esperado... Rodrygo surpreende o Real Madrid

O brasileiro Rodrygo está perto de receber um grande impulso moral na sua jornada de recuperação no Real Madrid, depois de os exames e o programa de reabilitação terem revelado um progresso mais rápido do que o esperado, o que reforça as esperanças do clube de o reaver na segunda metade da temporada.

O jornal espanhol AS revelou que o Real Madrid está mais otimista quanto à recuperação do seu avançado brasileiro Rodrygo, uma vez que surgiram indícios da possibilidade do seu regresso já em janeiro, ou seja, antes da data prevista aquando da sua lesão.

Rodrygo sofreu, no dia 2 de março passado, uma lesão grave durante o duelo com o Getafe, que consistiu numa rutura do ligamento cruzado anterior e do menisco externo do joelho direito, lesão que pôs fim à sua temporada e o privou também de participar com a seleção do Brasil no Mundial de 2026, do qual a Seleção se despediu nos oitavos de final.

Segundo o relatório, o jogador de 25 anos avança a passos largos no seu programa de tratamento, ficando mais perto de recuperar em dez meses, em vez dos doze meses estimados no diagnóstico inicial.

Leia também: Não se contentou em constrangê-lo no Mundial... Mbappé abre uma nova frente com Messi

Rodrygo foi submetido a uma cirurgia no dia 10 de março, antes de iniciar um programa intensivo de fisioterapia e reabilitação, focado em recuperar a mobilidade do joelho e manter a sua prontidão física no ginásio. O jornal acrescentou que o jogador já caminha normalmente há várias semanas, o que lhe permitiu levar a sua vida diária com normalidade, tendo também assistido às partidas do Mundial na qualidade de adepto da seleção brasileira, ocasião em que se encontrou com a estrela portuguesa Cristiano Ronaldo.

Embora a obtenção da alta médica em janeiro pareça ser o objetivo mais próximo, recuperar a plena prontidão para os jogos e regressar ao onze inicial poderá exigir um período adicional.

Apesar de afastado dos relvados, Rodrygo manteve a sua presença nos corredores do Real Madrid, tendo-se juntado ao centro de treinos de Valdebebas desde o primeiro dia do período de preparação para a nova temporada, sob o comando do novo treinador José Mourinho. Rodrygo realizou os exames médicos com os jogadores que não participaram no Mundial e permaneceu de forma contínua junto da equipa.

O relatório referiu ainda que a saída de Dani Carvajal levou a uma reorganização da braçadeira de capitão no clube, tendo Federico Valverde passado a ser o primeiro capitão, seguido de Vinícius Júnior e depois de Thibaut Courtois, enquanto Rodrygo ocupa o quarto lugar na hierarquia de capitania da equipa.

Leia também: Di María ou Messi... quem é o verdadeiro herói das glórias da Argentina?

Leia também: A última oferta?... Barcelona duplica a aposta em Álvarez ao máximo