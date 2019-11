Maior artilheiro da história da Copa, Klose está confirmado no Legends Cup Brasil

Ex-atacante vai representar o Bayern num quadrangular a contar com Barcelona, Borussia Dortmund e São Paulo

Miroslav Klose, maior artilheiro da história da com 16 gols marcados em quatro edições (2002, 2006, 2010 e 2014), é a mais nova estrela confirmada para disputar o Legends Cup , no dia 15 de dezembro, no Morumbi, em .

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e faça o teste por um mês grátis!

Mais artigos abaixo

Ídolo alemão, o ex-atacante de 41 anos vai defender o de Munique, num quadrangular a contar com , e o anfitrião São Paulo.

Os jogos do Legends Cup Brasil vão ser realizados em dois tempos de 25 minutos, no sistema mata-mata, com duas semifinais e uma final. Mais de 50 ex-jogadores já têm presença garantida na competição.

Os ingressos para o torneio estão à venda na internet, pelo site www.bilheteriadigital.com, e nas bilheterias do Morumbi.