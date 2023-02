Magallanes x Always Ready ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Pré-Libertadores

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (23), pela primeira fase do torneio; veja como acompanhar na TV

Magallanes e Always Ready se enfrentam na noite desta quinta-feira (23), às 19h (de Brasília), no Estádio El Teniente, pelo jogo de ida da segunda fase da Pré-Libertadores . A volta está marcada para o próximo dia 2 de março, na Colômbia. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Depois de 38 anos longe da Copa Libertadores, o Magallanes volta a disputar o torneio. A equipe vem de vitória sobre o Unión Española por 2 a 1 e aparece na quinta posição do Campeonato Chileno, enquanto o Always Ready vem de goleada aplicada sobre o Libertad Gran Mamoré por 5 a 0, no Campeonato Boliviano.

Prováveis escalações

Magallanes: Rodríguez; Vásquez, Vilches, Pineiro e Berardo; Cortes, Jones e Aranguíz; Villanueva, Alfaro e Cadenazzi.

Always Ready: Mosquera; Medina, Enoumba, Cabrera e Flores; Choque, Terrazas , Farel e Reyes; Romero e Riquelme.

Desfalques

Magallanes

Não há desfalques confirmados..

Always Ready

Sem desfalques confirmados.

Quando é?