Copa Libertadores 2022: artilharia, garçons e classificação completa

Competição mais desejada pelos clubes da América do Sul, a Copa Libertadores está na reta final. Athletico-PR e Flamengo seguem vivos em busca da glória eterna. E só um milagre tira o posto de maior artilheiro do torneio de Pedro, do Flamengo.



No jogo de ida da semifinal contra o Vélez Sarsfield, na Argentina, o atacante rubro-negro fez um hat-trick e foi a grande estrela na goleada por 4 a 0 sobre os argentinos. E o centroavante ainda marcou outra vez no jogo de volta, no triunfo por 2 a 1. Ele agora totaliza 12 gols na Libertadores, cinco a mais que seus principais concorrentes do já eliminado Palmeiras.



Se Pedro confirmar a primeira colocação na artilharia, ele repetirá o feito de seu companheiro Gabigol em 2021. Veja abaixo quem são os artilheiros e os garçons da Copa Libertadores 2022.



Números atualizados em 29 de outubro de 2022, às 12h47 (horário de Brasília)

Copa Libertadores 2022: quem lidera a artilharia?

POS. JOGADOR CLUBE GOLS PARTIDAS 1 Pedro Flamengo 12 12 2 Rafael Navarro Palmeiras 7 10 =2 Rony Palmeiras 7 10 =2 Lucas Janson Vélez Sarsfield 7 12 5 Julián Álvarez River Plate 6 8 =5 Raphael Veiga Palmeiras 6 9 =5 Sebastián Rodríguez Emelec 6 8 8 Junior Sornoza Independiente del Valle 5 6 =8 Gabigol Flamengo 5 11 =8 Hulk Atlético-MG 5 10

Copa Libertadores 2022: quem lidera em assistências?

POS. JOGADOR CLUBE ASSISTÊNCIAS PARTIDAS 1 Bruno Henrique Flamengo 5 6 2 Yago Pikachu Fortaleza 4 8 =2 Wesley Palmeiras 4 9 =2 Enrique Triverio The Strongest 4 9 5 Luiz Henrique Fluminense 3 4 =5 Elias Gómez River Plate 3 2 =5 Kevin Velasco Deportivo Cali 3 6 =5 Leandro Diaz Estudiantes 3 11 =5 Luca Orellano Vélez Sarsfield 3 12 =5 Alexis Zapata Emelec 3 8 =5 David Terans Athletico-PR 3 11 =5 Matías Godoy Talleres 3 9 =5 Mayke Palmeiras 3 9 =5 Dudu Palmeiras 3 10 =5 Arrascaeta Flamengo 3 10 =5 Gabigol Flamengo 3 11

Libertadores 2022: Classificação dos grupos

Copa Libertadores 2022: duelos das fases

Pré-Libertadores

Primeira fase

Montevideo City Torque 1 (7) x (8) 1 Barcelona de Guayaquil - placar agregado, jogo decidido nos pênaltis

Deportivo Lara 2 x 7 Bolívar - placar agregado

Universidad César Vallejo 0 x 3 Olimpia - placar agregado

Segunda fase

C1 - Millionarios 1 x 4 Fluminense - placar agregado

C2 - Audax Italiano 1 x 2 Estudiantes - placar agregado

C3 - Bolívar 1 x 3 Universidad Católica-EQU - placar agregado

C4 - América-MG 3 x 3 Guaraní - 5 x 4 nos pênaltis

C5 - Barcelona de Guayaquil 3 x 0 Universitario - placar agregado

C6 - Plaza Colonia 2 x 3 The Strongest - placar agregado

C7 - Everton 3 x 1 Monagas - placar agregado

C8 - Olimpia 4 x 2 Atlético Nacional - placar agregado

Terceira fase

Fluminense 3 x 3 Olimpia - 1 x 4 nos pênaltis, Olimpia classificado

Everton 0 x 2 Estudiantes - placar agregado, Estudiantes classificado

Universidad Católica-EQU 1 x 2 The Strongest - placar agregado, The Strongest classificado

América-MG 0 x 0 Barcelona de Guayaquil - 5 x 4 nos pênaltis, América classificado

Mata-mata

Oitavas de final

Athletico 3 x 2 Libertad - placar agregado, Athletico classficado

Tolima 1 x 8 Flamengo - placar agregado, Flamengo classificado

Vélez Sarsfield 1 x 0 River Plate - placar agregado, Vélez classificado

Emelec 1 x 2 Atlético-MG - placar agregado, Atlético-MG classificado

Talleres 3 x 1 Cólon - placar agregado, Talleres classificado

Cerro Porteño 0 x 8 Palmeiras - placar agregado, Palmeiras classificado

Fortaleza 1 x 4 Estudiantes - placar agregado, Estudiantes classificado

Quartas de final

Q1: Athletico-PR 1 x 0 Estudiantes

IDA: 4 de agosto, às 21h30 (de Brasília), na Arena da Baixada - Athletico-PR 0 x 0 Estudiantes

VOLTA: 11 de agosto, às 21h30 (de Brasília), no Jorge Luis Hirschi - Estudiantes 0 x 1 Athletico-PR

Q2: Atlético Mineiro 2 x 2 Palmeiras (Palmeiras avança nos pênaltis)

IDA: 3 de agosto, às 21h30 (de Brasília), no Mineirão - Atlético-MG 2 x 2 Palmeiras

VOLTA: 10 de agosto, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque - Palmeiras 0 x 0 Atlético-MG

Q3: Corinthians 0 x 3 Flamengo

IDA: 2 de agosto, às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena - Corinthians 0 x 2 Flamengo

VOLTA: 9 de agosto, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã - Flamengo 1 x 0 Corinthians

Q4: Vélez Sarsfield 4 x 2 Talleres

IDA: 3 de agosto, às 21h30 (de Brasília), no José Amalfitani - Vélez Sarsfield 3 x 2 Talleres

VOLTA: 10 de agosto, às 21h30 (de Brasília), no Mario Alberto Kempes - Talleres 0 x 1 Vélez Sarsfield

Semifinal

S1: Athletico-PR 3 x 2 Palmeiras

IDA: 30 de agosto, às 21h30 (de Brasília), na Arena da Baixada - Athletico-PR 1 x 0 Palmeiras

VOLTA: 6 de agosto, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque - Palmeiras 2 x 2 Athletico-PR

S2: Flamengo 6 x 1 Vélez Sarsfield

IDA: 31 de agosto, às 21h30 (de Brasília), no José Amalfitani - Vélez Sarsfield 0 x 4 Flamengo

VOLTA: 7 de agosto, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã - Flamengo 2 x 1 Vélez Sarsfield

Final

Athletico-PR x Flamengo

