Madureira x Vasco: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Carioca 2026

Madureira e Vasco se enfrentam nesta segunda-feira (2), às 20h (de Brasília), em São Januário, pela quinta rodada do Campeonato Carioca de 2026. Aqui, a GOAL traz tudo o que você precisa saber sobre como assistir, incluindo canal de TV, detalhes de streaming e mais.

O jogo entre Madureira e Vasco será transmitido pelo sportv, na TV fechada, pelo canal ge tv, no YouTube, e pelo Premiere, no pay-per-view.

Notícias e prováveis escalações

Após a derrota por 2 a 1 para o Mirassol, na rodada de estreia do Campeonato Brasileiro, o Vasco da Gama volta suas atenções para o Campeonato Carioca. Em busca do 25º título estadual, o Gigante da Colina ocupa a terceira colocação do Grupo A, com sete pontos, dois a menos que o líder Fluminense. Até o momento, o Vasco disputou quatro partidas no torneio, somando duas vitórias, um empate e uma derrota.

Do outro lado, o Madureira aparece na terceira posição do Grupo B, com seis pontos, três atrás do Fluminense, que enfrenta o Botafogo no domingo (1). Na campanha até aqui, o Tricolor Suburbano venceu o Bangu por 1 a 0 e o Sampaio Corrêa por 2 a 1, mas foi superado pelo Fluminense por 2 a 1 e pela Portuguesa por 2 a 0.

Madureira: Neguete; Júlio César, Marcão, Jean e Julião; Rodrigo Lindoso, Jacó e João Fubá; Juninho, Ricardo Oliveira e Everton.

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Alan Saldivia, Robert Renan e Lucas Piton; Hugo Moura, Tchê Tchê e JP (Thiago Mendes); Johan Rojas, GB e Andrés Gómez.

Desfalques

Madureira

Sem desfalques confirmados.

Vasco

Jair e Mateus Carvalho estão no departamento médico.

Quando é?

Data: segunda-feira, 22 de fevereiro de 2026

segunda-feira, 22 de fevereiro de 2026 Horário: 20h (de Brasília)

20h (de Brasília) Local: São Januário - Rio de Janeiro, RJ

Retrospecto recente

