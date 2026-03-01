Madureira x Flamengo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Semifinal do Campeonato Carioca 2026

Nesta segunda-feira (02), Madureira e Flamengo se enfrentam, às 21h (horário de Brasília), pelo duelo de volta da semifinal do Campeonato Carioca 2026. A partida acontece no Maracanã, no Rio de Janeiro, e possui transmissão ao vivo do Sportv, na TV fechada, e Premiere, na TV por assinatura (confira a programação completa de futebol aqui).

Ainda sob o impacto do vice-campeonato da Recopa sul-Americana diante do Lanús, o Flamengo já volta a campo com mais um compromisso decisivo na temporada. A sequência intensa coloca o elenco novamente à prova em um momento-chave do ano.

No jogo de ida, disputado no Maracanã, a equipe comandada por Filipe Luís construiu uma vantagem sólida ao vencer por 3 a 0, resultado que mudou o panorama do confronto e deixou o Flamengo em posição confortável para encaminhar a classificação à decisão do Campeonato Estadual.

Notícias e prováveis escalações

Com a vantagem construída, o Rubro-Negro pode até ser derrotado por dois gols de diferença que, mesmo assim, garante presença na final. Já o Madureira precisa de uma vitória por quatro ou mais gols para reverter o placar agregado e avançar diretamente. Caso devolva o 3 a 0, a definição da vaga será nas cobranças de pênaltis.

O cenário atual contrasta com o início turbulento do Estadual. Utilizando o elenco sub-20 nas primeiras rodadas, o Flamengo chegou a flertar com a parte baixa da tabela e viu o risco de rebaixamento entrar no debate. A reação, no entanto, veio com a força máxima e recolocou o time na briga pelo título, mantendo vivo o sonho do tricampeonato.

Uma eventual conquista também teria peso simbólico nos bastidores, servindo para aliviar a pressão sobre Filipe Luís neste começo de 2026 — especialmente após uma temporada anterior marcada por conquistas e alta expectativa em torno do trabalho do treinador.

Madureira: Neguete; Cauã Coutinho, Marcão, Jean e Matheus Julião; Rodrigo Lindoso e Fubá; Everton, Juninho e Jacó; Geovane Maranhão. Técnico: Toninho Andrade.

Flamengo: Andrew; Emerson Royal, Danilo, Vitão e Alex Sandro; Evertton Araújo, De La Cruz e Paquetá; Carrascal, Pedro e Luiz Araújo; Pedro. Técnico: Filipe Luís.

Desfalques

Madureira

Sem ausências confirmadas.

Flamengo

Saúl Ñíguez, ainda em recuperação no departamento médico.

Quando é?

Data: segunda-feira, 02 de março de 2026

segunda-feira, 02 de março de 2026 Horário: 21h (de Brasília)

21h (de Brasília) Local: Maracanã, Rio de Janeiro

Links úteis