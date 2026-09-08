Alexis Mac Allister, meio-campista do Liverpool, expressou sua tristeza pelo fato de o clube não ter apresentado uma proposta para renovar seu contrato, revelando, ao mesmo tempo, que teve opções para deixar o clube durante a última janela de transferências do verão.

O craque argentino havia se juntado ao Liverpool com um contrato de cinco anos, vindo do Brighton em junho de 2023. Enquanto este ano viu a extensão dos contratos de seus companheiros de equipe Dominik Szoboszlai e Ryan Gravenberch, a diretoria do clube não tomou uma medida semelhante com ele.

Em declarações antes do aguardado confronto contra o Atlético de Madrid, nesta quarta-feira, pela Liga dos Campeões da Europa, Mac Allister falou com total franqueza sobre seu futuro dentro do reduto de Anfield.

O jogador de 27 anos afirmou, segundo o site "BBC": "Recebi a notícia de que o clube não está em condições de me oferecer um novo contrato, o que naturalmente me deixa muito triste. Todos veem que eu dou 100% do meu esforço a este clube diariamente, nos treinos e nos jogos, e certamente posso fazer jogos excelentes e outros ruins, como qualquer jogador, mas sempre entrego o meu melhor".

O argentino campeão da Copa do Mundo de 2022 acrescentou: "Ver Dominik e Ryan renovarem seus contratos me deixa muito feliz, porque eles merecem, mas, ao mesmo tempo, sinto certa tristeza por não ter conseguido a minha renovação. Apesar disso, ainda há tempo. Os torcedores não precisam se preocupar, porque vou dar tudo de mim até o meu último dia aqui".

Mac Allister, cujo nome foi ligado a uma possível transferência para o Manchester City, esclareceu que não houve contatos diretos com a diretoria do Liverpool sobre a decisão de não estender seu contrato, prosseguindo: "Conquistamos juntos o título da Premier League, passamos por momentos difíceis juntos, e eu sempre entrego tudo o que tenho, e veremos o que vai acontecer. Não acho que precise provar nada, mas tenho que mostrar o nível com o qual posso competir, e espero que isso se concretize".

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O meio-campista reafirmou seu enorme amor pelo clube, dizendo: "Eu adoro este clube e amo os torcedores, e sei muito bem que é um clube incrível e que esta cidade tem algo muito especial, e estou feliz de estar aqui".

Sobre o verão passado, ele acrescentou: "Havia opções para sair no verão, mas acredito que atualmente estou no clube certo e tenho a mentalidade correta para dar 100% da minha energia por ele".

Mac Allister foi peça fundamental do elenco do Liverpool que conquistou o título da Premier League na temporada (2024-2025), mas admitiu que a temporada passada não foi boa nem no nível individual nem no coletivo, já que o Liverpool terminou a competição na quinta colocação e o técnico Arne Slot foi demitido.

Vale lembrar que Mac Allister disputou 55 partidas durante a temporada passada com o Liverpool em todas as competições, em comparação com as 49 partidas que jogou na temporada (2024-2025).