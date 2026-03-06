Goal.com
Joaquim Lira Viana

Lyon x Paris FC: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do time de Endrick no Campeonato Francês 2025/26

Equipes se enfrentam neste domingo (8), no Groupama Stadium; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Lyon recebe o Paris FC neste domingo (8), às 16h45 (de Brasília), pela 25ª rodada do Campeonato Francês 2025/26. A bola rola no gramado do Groupama Stadium, em Lyon, com transmissão ao vivo da CazéTV (clique aqui e confira a programação completa).

O time da casa ocupa a terceira posição e tem 45 pontos até o momento, com 14 vitórias, três empates e sete derrotas. Na última partida da League 1, o Lyon perdeu do Olympique de Marseille, fora de casa, por 3 a 2, em um jogo emocionante. Apesar de não marcar, Endrick deu duas assistências na partida, enquanto o outro brasileiro em campo, Igor Paixão, balançou as redes para o Marseille.

O Lyon foi recentemente eliminado da Copa da França pelo Lens em um outro confronto eletrizante. A equipe de Endrick ficou na desvantagem por 2 a 1 até os 94 minutos, quando Rémi Himbert marcou e empatou a partida no final. Nos pênaltis, porém, o Lens levou a melhor por 5 a 4 e avançou de fase no torneio.

Já o Paris FC é o 14º colocado na tabela do Campeonato Francês com 26 pontos (empatado com o 13º, Le Havre) e retrospecto de seis vitórias, oito empates e 10 derrotas. No último jogo da Ligue 1, eles ganharam do Nice, em casa, por 1 a 0, com gol de Marshall Munetsi aos 26 minutos.

Prováveis escalações

Lyon: Dominik Greif; Aislan Maitland-Niles, Moussa Niakhaté, Clinton Mata e Hans Hateboer; Tyler Morton, Corentin Tolisso e Tanner Tessmann; Noah Nartey; Roman Yaremchuk e Endrick. Técnico: Paulo Fonseca.

Paris FC: Kevin Trapp; Noah Sangui, Diego Coppola, Moustapha Mbow e Adama Camara; Marshall Munetsi e Pierre Lees Melou; Moses Simon, Rudy Matondo e Jonathan Ikoné; Ciro Immobile. Técnico: Antoine Koumbouare.

Desfalques

Lyon

Lesionados: Ernest Nuamah. Dúvidas: Malick Fofana, Afonso Moreira, Pavel Sulc, Nicolàs Tagliafico, Orel Mangala e Ruben Kluivert.

Paris FC

Lesionados: Sofiane Alakouch e Samir Sophian Chergui. Suspensos: Ilan Kebbal, Thibault De Smet e Otávio. Dúvidas: Hamari Traoré, Rémi Riou e Pierre Yves-Hamel.

Quando é?

  • Data: domingo, 8 de março de 2026
  • Horário: 16h45 (de Brasília)
  • Local: Groupama Stadium, Lyon - França
