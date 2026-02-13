Lyon x Nice: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do time do Endrick no Campeonato Francês 2025/26

Lyon x Nice se enfrentam neste domingo (15), às 16h45 (de Brasília), no Groupama Stadium, em Lyon, pela 22ª rodada do Campeonato Francês 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo da CazéTV (veja a programação completa aqui).

Notícias e prováveis escalações

O Lyon chega para a partida com uma incrível sequência de 12 vitórias seguidas em todas as competições. Atualmente, a equipe ocupa a quarta colocação do Campeonato Francês com 42 pontos. Na última rodada, o Lyon venceu o Nantes, fora de casa, por 1 a 0, mas teve Endrick, um de seus principais jogadores, expulso.

Por outro lado, o Nice vem em uma temporada muito abaixo. A equipe ocupa apenas a 14ª colocação com 23 pontos e briga para se afastar da zona de rebaixamento. No campeonato, a última vitória do time foi em 25 de janeiro, sobre o Nantes, por 4 a 1.

Apesar de não poder contar com Endrick, o favoritismo está todo do lado de Lyon, que busca se firmar entre os três primeiros colocados. Enquanto isso, o Nice busca somar mais pontos na competição.

Lyon: Greif; Maitland-Niles, Mata, Niakhaté e Abner Vinícius; Morton, Tessmann e Nartey; Afonso Moreira, Karabec e Sulc. Técnico: Paulo Fonseca.

Nice: Dupé; Clauss, Oppong, Dante e Ali Abdi; Sanson, Vanhoutte e Diop; Bernardeau, Louchet e Wahi. Técnico: Claude Puel.

Desfalques

Lyon

Nice

Tagliafico, Tolisso, Malick Fofana, Ernest Nuamah, Ghezzal e Yaremchuk estão lesionados, enquanto Endrick está suspenso.

Ficam de fora por lesão: Moise Bombito, Mohamed Abdelmonem, Youssouf Ndayishimiye e Tiago Gouveia.

Quando é?

Data: domingo, 15 de fevereiro de 2026

domingo, 15 de fevereiro de 2026 Horário: 16h45 (de Brasília)

16h45 (de Brasília) Local: Groupama Stadium - Lyon, França

