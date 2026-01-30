Lyon x Lille: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do time do Endrick no Campeonato Francês 2025/26

Lyon e Lille se enfrentam neste domingo (01), às 11h (de Brasília), no Groupama Stadium, em Lyon, pela 20ª rodada do Campeonato Francês 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo da CazéTV (veja a programação completa aqui).

Notícias e prováveis escalações

O Lyon chega para a partida com nove vitórias seguidas em todas as competições. A equipe de Paulo Fonseca chega motivada após a classificação para as oitavas de final da Europa League e ainda mais embalada após a estreia de Endrick, que começou sua trajetória na França voando. O time ocupa a quarta colocação e busca se aproximar dos líderes da competição.

Enquanto isso, o Lille, que está logo atrás, na quinta colocação, vem de uma vitória simples sobre o Freiburg, por 1 a 0, na Europa League. Mas antes disso, vinha em uma sequência cinco derrotas seguidas, o que retirou o time do G4.

A partida deve ter o domínio do Lyon, tentando impor seu ritmo de jogo em casa e buscando consolidar seu lugar na briga por uma vaga na Champions, enquanto o Lille tenta voltar a vencer no campeonato.

Lyon: Greif; Maitland-Niles, Clinton Mata, Ruben Kluivert e Hateboer; Tyler Morton e Tessmann; Khalis Merah, Sulc e Afonso Moreira; Endrick. Técnico: Paulo Fonseca.

Lille: Ozer; Tiago Santos, Mandi, Nathan Ngoy, Alexsandro e Romain Perraud; André Gomes, Bouaddi, Ethan Mbappe e Haraldsson; Giroud. Técnico: Bruno Génésio.

Desfalques

Lyon

Ernest Nuamah está fora devido a lesão, enquanto Malick Fofana, Nicolas Tagliafico, Rachid Ghezzal, Abner e Tolisso ficam como dúvidas.

Lille

Por conta de lesão, Marc-Aurele Caillard, Benjamin Andre, Nabil Bentaleb, Hamza Igamane e Ousmane Toure. Por outro lado, Thomas Meunier é dúvida.

Quando é?

Data: domingo, 1 de fevereiro de 2026

domingo, 1 de fevereiro de 2026 Horário: 11h (de Brasília)

11h (de Brasília) Local: Groupama Stadium - Lyon, França

