Copa da França
team-logoLyon
Groupama Stadium
team-logoLens
Gabriel Marin

Lyon x Lens: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do time do Endrick na Copa da França 2025/26

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (5), no Groupama Stadium; confira a transmissão e outras informações do jogo

Lyon e Lens se enfrentam nesta quinta-feira (5), às 17h10 (de Brasília), no Groupama Stadium, em Lyon, pelas quartas de final da Copa da França 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo da SportyNet (veja a programação completa aqui).

Notícias e prováveis escalações

O Lyon chegou às quartas de final da Copa da França após eliminar o Laval, em uma partida complicada, vencendo por 2 a 0. Após um início de ano espetacular e uma sequência de 13 vitórias, a equipe de Paulo Fonseca vem de duas derrotas. No final de semana, o time perdeu para o Olympique de Marselha, fora de casa, por 3 a 2.

Já o Lens faz uma temporada excelente, superando todas as expectativas. A equipe ocupa a segunda colocação do Campeonato Francês e chegou às quartas de final da Copa após eliminar o Troyes, fora de casa, com uma vitória por 4 a 2. No final de semana, o time ficou no empate em 1 a 1 com o Strasbourg.

O jogo promete ser muito equilibrado. Valendo uma vaga na semifinal, nenhuma das equipes deve se arriscar muito, mas o Lyon deve tentar partir pra cima e aproveitar o apoio de sua torcida.

Lyon: Descamps; Maitland-Niles, Clinton Mata, Niakhaté e Tagliafico; Tyler Morton, Tessmann e Tolisso; Nartey; Endrick e Yaremchuk. Técnico: Paulo Fonseca.

Lens: Risser; Celik, Ganiou e Malang Sarr; Abdulhamid, Sangare, Thomasson e Matthieu Udol; Thauvin, Wesley Said e Edouard. Técnico: Pierre Sage.

Desfalques

Lyon

Nuamah, Malick Fofana, Afonso Moreira e Sulc seguem lesionados, enquanto Ruben Kluivert é dúvida.

Lens

Ficam de fora por lesão: Gurtner, Jonathan Gradit, Kyllian Antonio, Baidoo e Ruben Aguilar.

Quando é?

  • Data: quinta-feira, 5 de março de 2026
  • Horário: 17h10 (de Brasília)
  • Local: Groupama Stadium - Lyon, França

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

