Lyon x Juventus ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Champions feminina

Lyon recebe a Juventus em confronto decisivo pela última vaga restante para próxima fase da UWCL; veja como acompanhar ao vivo na internet

Valendo a última vaga para as quartas de final da UEFA Champions League feminina, Lyon e Juventus duelam, nesta quarta-feira (21), às 14h45 (de Brasília), no Groupama Stadium, pela sexta rodada da fase de grupos. Com dez pontos, as francesas ocupam a segunda colocação do Grupo C, seguidas diretamente pelas italianas, com oito. A partida terá transmissão ao vivo, em português (do Brasil), no canal de YouTube do DAZN Brasil, com narração de Gustavo Ribeirão.

Vindo de três vitórias consecutivas, o Lyon se recuperou do mau começo na competição e chega nesta rodada derradeira podendo até empatar para garantir a classificação. Por outro lado, a Juventus, que estava há três jogos sem vencer e quebrou esse jejum contra o Zürich, precisa bater as francesas para evitar a eliminação precoce.

Este será o sexto confronto entre as equipes, sendo todos eles pela UWCL. As francesas levam vantagem com três vitórias e onze gols marcados. Já as italianas venceram apenas uma vez, em duelo válido pelas quartas de final da edição 2021/22, e marcaram seis tentos no total. O único empate aconteceu na fase de grupos atual.

Getty Images

A temporada 2022/23 não tem sido fácil para o Lyon. O conjunto comandado por Sonia Bompastor tem passado por muitas lesões, algumas delas em jogadoras-chave, como Ada Hegerberg e Catarina Macario. Isto tem impactado no desempenho da equipe, que tem sido abaixo tanto na Champions, quanto no Campeonato Francês.

Na liga doméstica, as francesas passaram por grande baque ao perder a liderança para o grande rival PSG, que as derrotou no último dia 11. Na tentativa de afastar qualquer tipo de zebra, as atuais campeãs colocam todas as fichas no duelo contra a Juventus. Uma eliminação nesse estágio, ainda que em um grupo complicado, seria enorme decepção.

Ao longo do último mês, Bompastor tem recebido boas notícias com o retorno de lesionadas. Selma Bacha, Dzsenifer Marozsán, Damaris Egurrola e Amandine Henry são algumas que já tiveram minutos. Amel Majri voltou a ficar disponível no banco na partida contra o Arsenal. Para este confronto contra a Juventus, é improvável o retorno de novas atletas, mas fica o registro que Sara Däbritz e Ellie Carpenter já estão treinando com o grupo.

Getty Images

Do lado da Juventus, a temporada 2022/23 tem sido de questionamentos. Depois de muito tempo, a equipe vem sendo fortemente desafiada no Campeonato Italiano, onde ocupa a segunda colocação, atrás da rival Roma. Conquistar a vaga na próxima fase da Champions, desbancando as atuais campeãs, pode ser grande feito.

Questionado se o momento atual da equipe – com três vitórias nos últimos quatro jogos – é o melhor da temporada, o comandante Joe Montemurro se esquivou da resposta, mas garantiu que seu conjunto tem crescido no ponto de vista do jogo e tem amadurecido muito. Estratégia, maturidade e eficiência serão necessárias para buscar a vitória na França.

Quanto ao elenco, Montemurro tem boa parte das atletas à disposição. No entanto, a preocupação fica em relação à Lineth Beerensteyn, que lesionou o tornozelo direito contra o Zürich e passa a ser dúvida. Caso a atacante holandesa não jogue, será imenso desfalque para o setor ofensivo das Bianconeri. A defensora Amanda Nildén, que fraturou o pé, continua como desfalque e Sara Björk Gunnarsdóttir, que se recupera de lesão muscular, segue incerta.

Fique de olho:

Dona de boas performances, Selma Bacha é coringa na equipe de Bompastor podendo atuar como lateral esquerda ou ponta esquerda. Suas principais características envolvem a finalização de média distância e cruzamentos. Vale destacar, também, Melvine Malard, atacante que associa muito bem com Bacha, ora pelos lados, ora como receptora dos lançamentos na área.

Pelo lado italiano, Cristiana Girelli é a grande esperança de gols. A centroavante teve performance brilhante contra o Zürich ao marcar quatro vezes. No setor de meio-campo, o coletivo sobressai, mas vale apontar para o ótimo desempenho de Julia Grosso. Cada vez mais madura, a canadense se destaca por “pisar na área” e ser dinâmica.

Pontos e duelos que poderão ser chave na partida:

⦁ Controle de profundidade nas costas da zaga: ambas as equipes apresentam dificuldades defensivas nesse ponto, ao passo que possuem armas para explorá-lo no setor de ataque. Pelo lado do Lyon, Delphine Cascarino é o principal alvo para explorar lançamentos em profundidade. Já pela Juventus, esta jogadora é Lineth Beerensteyn (por isso, caso não jogue, será perda considerável). Defensivamente, toda atenção é válida para proteger o vão entre a lateral e a zagueira.

⦁ Jogo aéreo (com bola rolando ou parada): ambos são fortes na parte ofensiva e apresentam fragilidades defendendo. Ainda não citada nesta matéria, Lindsey Horan é perigosa neste fundamento e muito utilizada como elemento surpresa. Pelas Bianconeri, a artilheira Girelli sempre é procurada.

⦁ Transição defensiva: outro fator compartilhado pelos dois conjuntos, que apresentam falhas e lentidão em alguns momentos.

⦁ Duelo das trincas – Daniëlle van de Donk, Damaris Egurrola (Amandine Henry) e Lindsey Horan X Arianna Caruso, Sofie Junge Pedersen e Julia Grosso: a chave da partida estará aqui. Competitividade, fisicalidade e controle, o time que conseguir superioridade, sairá com vantagem no confronto.

Prováveis escalações

Escalação do provável Lyon: Christiane Endler; Alice Sombath, Vanessa Gilles, Wendie Renard, Selma Bacha (Perle Morroni); Daniëlle van de Donk, Damaris Egurrola (Amandine Henry), Lindsey Horan; Delphine Cascarino, Eugénie Le Sommer (Selma Bacha), Melvine Malard. Treinadora: Sonia Bompastor.

Escalação do provável Juventus: Pauline Peyraud-Magnin; Martina Lenzini, Linda Sembrant, Cecilia Salvai, Lisa Boattin; Sofie Junge Pedersen, Julia Grosso, Arianna Caruso; Barbara Bonansea, Cristiana Girelli, Lineth Beerensteyn (Valentina Cernoia ou Martina Rosucci). Treinador: Joe Montemurro.

Desfalques

Lyon

Ines Benyahia (joelho); Sara Däbritz (condicionamento); Ellie Carpenter (condicionamento); Ada Hegerberg; Catarina Macario; Griedge Mbock.

Juventus

Amanda Nildén (fratura no pé); Sara Björk Gunnarsdóttir (dúvida – muscular); Lineth Beerensteyn (dúvida – tornozelo).

Quando é?

• Data: quarta-feira, 21 de dezembro de 2022

• Horário: 14h45 (de Brasília)

• Local: Groupama Stadium – Lyon, FRA

• Arbitragem: JANA ADÁMKOVÁ (árbitro), LUCIE RATAJOVÁ e ZUZANA SPINDLEROVÁ (assistentes), VERONIKA KOVAROVA (quarto árbitro)