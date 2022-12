Vitória do PSG põe fim no sonho do Real Madrid e outros destaques da quinta rodada da fase de grupos da UWCL

Alívio dos franceses, goleadas italianas e confirmações de vagas para próxima fase marcaram a rodada da Champions League feminina

Finalizada na última quinta-feira (15) e sexta-feira (16), a quinta rodada da fase de grupos da UEFA Champions League feminina 2022/23 definiu sete dos oito classificados para o mata-mata da competição. Chelsea, PSG, Roma, Arsenal, Barcelona e Bayern de Munique se juntaram ao anteriormente qualificado Wolfsburg, restando apenas uma vaga, que será disputada na próxima quarta-feira (21) por Lyon e Juventus.

O grande jogo aconteceu no Parc des Princes sob os olhares de 16.319 pessoas. PSG e Real Madrid se enfrentaram pelo Grupo A em duelo direto e de “vida ou morte” para as Madrilenhas, que não poderiam perder para continuarem com chances. No final, após muitas oportunidades desperdiçadas, as francesas foram mais eficientes e venceram por 2 a 1.

Diferentemente das partidas anteriores do grupo, mais arrastadas e morosas, esta foi emocionante e aberta. A expressão “confronto dos espaços” define bem o que foi visto dentro das quatro linhas. Ambos os times tiveram não só problemas defensivos, cedendo campo, mas também ofensivos, com dificuldade de capitalizar.

O PSG, em semana dos sonhos após derrotar o Lyon no campeonato francês, entrou com o objetivo de evitar depender de vitória contra o Chelsea na última rodada e se lançou para o ataque. A equipe encontrou nas bolas em profundidade o mapa da mina, explorando as costas da zaga Madrilenha. No entanto, os erros de execução nas tomadas de decisões e nas finalizações prejudicaram o time. Os gols vieram em lances de bola parada, com Elisa De Almeida, de cabeça, após cobrança de escanteio e Kadidiatou Diani, que alcançou os doze gols na temporada, de pênalti.

Pelo lado do Real Madrid, fica o sentimento de frustração. Chances foram geradas, mas terminaram na trave – por três vezes – e na má execução de fundamentos (incluindo passes), encontrando o alvo apenas em quatro dos treze chutes.

As Madrilenhas chegaram pelos lados, mas encontraram barreiras em Ashley Lawrence e Sakina Karchaoui, dominantes nas laterais. Contudo, a entrada da área se apresentou bastante convidativa. Os problemas de compactação das parisienses ficaram evidentes, mas o Real não conseguiu aproveitá-los.

O gol de honra, anotado por Claudia Zornoza, serviu para alimentar as esperanças, mas não foi suficiente no final. O Real deu adeus, mas fez fase de grupos digna, competindo bastante. No geral, faltou, além de execução limpa, desafiar mais as defesas adversárias, com maior precisão nas ações ofensivas. Alberto Toril, passivo na linha lateral, demorando a realizar mudanças e cauteloso em excesso nas escalações, com veia mais destruidora do que construtora, também merece críticas.

Alívio do Lyon e preocupação no lado do Arsenal

Getty

Em pleno Emirates Stadium, o Lyon vingou a derrota sofrida pelo Arsenal na primeira rodada e venceu por 1 a 0. O resultado foi fundamental para garantir a vantagem do empate no confronto direto pela vaga contra a Juventus, na última rodada.

A partida foi morna e sem grandes emoções. Por meio de levantamentos na área, as francesas criaram suas melhores chances e, de uma delas, saiu o gol contra de Frida Maanum. O detalhe é que o tento foi irregular, visto que Melvine Malard, impedida, interfere na jogada, mesmo sem tocar na bola, mas a infração não foi assinalada pela arbitragem.

Entretanto, o gol sofrido não foi a pior notícia para as inglesas. Vivianne Miedema, sozinha, lesionou seu joelho esquerdo (aparentou ter sido uma torção). Após perder Beth Mead, que rompeu o LCA do joelho, o Arsenal teme perder outra craque por lesão. A situação da atleta ainda não foi atualizada pelo clube.

Goleadas italianas

Getty

Juventus e Roma sobreviveram à neve e à chuva, respectivamente, e golearam por 5 a 0 Zürich e St. Pölten. Com show de Cristiana Girelli, que balançou as redes quatro vezes, a Juve venceu as suíças e se manteve viva pela classificação. Agora, as Bianconeri precisarão bater o Lyon no confronto final do Grupo C para ficarem com a vaga. Lineth Beerensteyn, autora de um dos gols, saiu com problema no tornozelo e preocupa.

Por outro lado, a Roma, equipe da brasileira Andressa Alves, fez história em sua primeira participação em competições continentais e garantiu sua classificação de forma antecipada. As Giallorossi, com grande atuação de Manuela Giugliano – dois gols e uma assistência –, despacharam as austríacas do Pölten no confronto direto. Fato curioso fica para o fim de jogo avassalador das italianas, que marcaram aos 82, 84, 86 e 88 minutos para selar o triunfo.

Com atuações “para o gasto”, Barcelona, Bayern e Chelsea confirmaram vaga

Bayern de Munique visitou o Rosengård e construiu sua vitória com Tainara, que abriu o placar de cabeça. Zagueira de origem, a brasileira, por necessidade pela falta de peças (Giulia Gwinn e Maximiliane Rall indisponíveis), atuou como lateral direita e foi sólida em campo. Quem também se destacou foi Georgia Stanway, que vem performando muito bem no conjunto bávaro e marcou mais uma vez na UWCL.

Na outra partida válida pelo Grupo D, o Barcelona goleou o Benfica por 6 a 2 – as portuguesas perderam dois pênaltis (Sandra Paños defendeu as cobranças de Nycole e Ana Vitória) –. Mesmo com o bom placar, a partida foi marcada por imprecisões das Culés nos passes, definição de jogadas e transição defensiva. Para 2023, na sequência decisiva da temporada, as atuais vice-campeãs da Champions precisarão minimizar os problemas.

Lider do Grupo A, o Chelsea, “com freio de mão puxado”, venceu o Vllaznia por 4 a 0. Sem sofrer riscos, Emma Hayes rodou o elenco e a equipe, que ficou de fora do mata-mata na temporada passada, afastou a zebra e garantiu vaga de forma antecipada.

Decepção das Lobas

Forte em casa, o Wolfsburg sustentava uma sequência de cinco jogos com vitória na Alemanha pela Champions League, mas acabou surpreendido pelo Slavia Praha. As alemãs pressionaram bastante, porém não tiraram o zero do placar. Com trinta e cinco chutes dados e apenas catorze no alvo, as donas da casa executaram e definiram mal as jogadas e terminaram frustradas com mais dois pontos perdidos no grupo. O destaque da partida foi Olivie Lukášová, goleira do Slavia, que fechou o gol.

A melhor coisa que vi na quinta rodada da UWCL:

Tivemos algumas boas performances, como as de Sakina Karchaoui, Olivie Lukášová e Georgia Stanway, mas destaco Manuela Giugliano, que teve excelente atuação pela Roma. A meio-campista, que marcou dois gols e deu uma assistência, criou cinco chances e deu três passes-chave (dados: FBref), ditou o ritmo do jogo e liderou a classificação histórica das italianas. Confira abaixo o lance do primeiro gol do jogo, com assistência de Giugliano.

Resultados da rodada:

⦁ Rosengård 0 x 4 Bayern de Munique

⦁ Juventus 5 x 0 Zürich

⦁ Benfica 2 x 6 Barcelona

⦁ Arsenal 0 x 1 Lyon

⦁ Vllaznia 0 x 4 Chelsea

⦁ Roma 5 x 0 St. Pölten

⦁ PSG 2 x 1 Real Madrid

⦁ Wolfsburg 0 x 0 Slavia Praha

A Champions League feminina retorna na próxima semana, com os jogos da sexta rodada da fase de grupos nos dias 21 (quarta-feira) e 22 (quinta-feira) de dezembro.