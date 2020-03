Luxa acusa 'preconceito' por cartão para Felipe Melo...e 'acende' primeiro tempo contra a Inter

Depois do zagueiro/volante do Palmeiras receber outro cartão amarelo, o treinador da equipe não poupou críticas ao árbitro Vinícius Furlan

Mais um jogo do , mais uma vez Felipe Melo gerando polêmica dentro de campo. Desta vez, contra a Inter de Limeira, o zagueiro/volante recebeu um "advogado de defesa", no entanto: seu treinador, Vanderlei Luxemburgo.

Depois de fazer barulho com uma "encarada" em Claudinho, do RB Bragantino, e uma entrada violenta em Yuri Alberto, no clássico diante do Santos, Felipe Melo acabou levando mais um cartão amarelo depois de dar uma rasteira em Tcharlles, centroavante do rival. Do banco de reservas, Luxemburgo alegou "preconceito".

Não é de hoje que torcedores do Palmeiras apontam um "preconceito" contra Felipe Melo, afirmando que jogadas violentas do jogador são mais criticadas do que outras de atletas rivais.

No começo da partida diante da Inter de Limeira, o volante protagonizou outro lance polêmico, com vários internautas e o comentarista de arbitragem Sandro Meira Ricci afirmando que o veterano teria dado uma cotovelada em Lucas Braga. Confira o lance e algumas reações a opinião de Luxa:

“Vocês (árbitros) tem preconceito contra o Felipe Melo!”



(Luxemburgo, Vanderlei. 2020)



👌 pic.twitter.com/WNHJcVSLnD — João Paulo Cappellanes (@capelareal) March 14, 2020

"Isso é preconceito com o Felipe Melo"



Não, é CONCEITO.



Um dos jogadores mais desleais da história do futebol.



Deveria praticar um esporte mais apropriado, tipo artes marciais. pic.twitter.com/cOvGxF2f0i — FLAMEMESᶜʳᶠ (@CRFFLAMEMES) March 14, 2020

Claro que é preconceito pic.twitter.com/p2jPd2fKD3 — Meu Flamengão ¹⁸⁹⁵ (@meufIamengao) March 14, 2020

Felipe Melo levou amarelo num lance que era pra amarelo.

Está no lucro. Era pra ter sido expulso minutos atrás quando maldosamente mandou o cotovelo no rosto do adversário.

Enquanto ele for um total desequilibrado, essa história de preconceito não vai fazer o menor sentido. — Jackson Pinheiro (@jackpinheiro09) March 14, 2020

E aí, leitor: pra você, é preconceito ou não?