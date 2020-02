Jogador do Red Bull explica encarada em Felipe Melo: "Não abaixo a cabeça"

Claudinho se desentendeu com o agora zagueiro do Palmeiras após dar pedaladas

O zagueiro/volante Felipe Melo se desentendeu com o meia Claudinho no segundo tempo da derrota por 2 a 1 do contra o Red Bull, neste domingo, em Bragança Paulista, pelo .

O experiente jogador alviverde se irritou após o rival partir para cima dele com uma sequência de pedaladas e ser desarmado por Marcos Rocha. Logo depois, Felipe Melo e Claudinho se encararam e trocaram cabeçadas. Ninguém levou amarelo, mas o lance repercutiu na internet, com muitos criticando o palmeirense .

Felipe Melo e Claudinho em momento "enxuga a minha testa que eu enxugo a sua".



Siga x Palmeiras https://t.co/YuHJvP7eEP pic.twitter.com/fpJLOKDD88 — globoesportecom (@globoesportecom) February 2, 2020

E o lance patético do descontrolado Felipe Melo tentando intimidar o Claudinho? — Agent of (@RCSaraiva) February 2, 2020

Kkkkkk Felipe Melo dá uma cabeçada no Claudinho , normal nada segue o jogo. — Israel (@Israel48092155) February 2, 2020

Felipe melo nao tem condições de ser capitão, nao tem nem equilíbrio pra isso. — Lucas ⓟ (@lucassepb) February 2, 2020

Felipe melo só reclama o jogo inteiro credo — VITOR💡 (@demouravitao) February 2, 2020

Claudinho falou sobre o lance após a partida, em entrevista à TV Globo. "Todo mundo sabe que ele é meio estourado dentro de campo. Ele reclamou que fui pra cima, falou pra eu levantar e jogar bola, xingou a mim e a minha mae... Respeito a história dele, mas não vou abaixar a cabeça pra ninguém dentro de campo".

A derrota em Bragança significou o fim da invencibilidade do Palmeiras no Paulista. O time alviverde volta a campo no próximo sábado, quando enfrenta a em Campinas.