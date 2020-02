Felipe Melo se revolta com amarelo em clássico. Mas tem quem ache que ele merecia vermelho...

Zagueiro palmeirense diz que não foi violento em lance com Yuri Alberto, do Santos

O zagueiro Felipe Melo disse que não merecia ter levado cartão amarelo por uma entrada que deu em Yuri Alberto no primeiro tempo do empate por 0 a 0 entre e , neste sábado, no Pacaembu, pelo .

"O cartão amarelo que eu tomei não existe. Vou ver se arrumo um passaporte para bater, porque tem jogadores aí dando voadora, tomando uns amarelozinhos, e (os árbitros) estão fazendo vista grossa. Mas para mim ele (Flavio Rodrigues de Souza) é um dos melhores do ", afirmou o jogador, em entrevista ao Premiere na saída do gramado.

O lance em questão ocorreu aos 30 minutos de jogo. Depois de deixar a bola escapar, Felipe Melo dá um carrinho e acerta a bola, mas também dá uma solada no atacante do Santos. No Twitter, não faltaram queixas de que ele na verdade merecia o vermelho, além de comparações ao corintiano Fagner - e uma ou outra defesa ao zagueiro palmeirense.

Reclamou, berrou e esperneou como se o amarelo fosse um absurdo. pic.twitter.com/FvIz7P2x5U — Zica (@boliviazica) February 29, 2020

Felipe Melo está certo, o árbitro humilhou ele msm, deu só amarelo no lance q seria pra vermelho direto https://t.co/dsOeR63Vb2 — #AeroFred (@CoegpTricolor) February 29, 2020

Se o Felipe Melo merecia o cartão vermelho hoje, o Fagner também merecia no jogo contra o Santo André e nem cartão levou. Qual o critério desses juízes que apitam as partidas? — ⓟri modo Namaste (@PriDeca1914) February 29, 2020

E o Felipe Melo teve a CORAGEM de reclamar do amarelo, brincadeira! pic.twitter.com/BK4YfZOLsL — Nagila Luz (@nagilaluz) February 29, 2020

Eu já tinha falado quando Luxa avisou que Felipe Melo seria zagueiro. Ele tem todas qualidades para jogar na zaga, fez uma baita partida. Acerto monstruoso do Luxa. https://t.co/1q5t4SRzMl — matheus henrique (@MatheusVH2) February 29, 2020

O amarelo foi o terceiro de Felipe Melo, que com isso vai desfalcar o Palmeiras na partida do próximo dia 7, contra a Ferroviária, em Araraquara.

Melo, que já ironizou a torcida do Santos após um clássico na Vila Belmiro com declarações como "nunca vi um caldeirão com 5 mil pessoas", desta vez foi só elogios ao rival paulista.

"Agradeço a Deus por ter nos capacitado, sobretudo para mim, nesta nova posição, diante de uma grande equipe como o Santos, que há pouco tempo estava encantando no futebol e eu sei que vai voltar a encantar, porque é um elenco de grandes jogadores", afirmou.