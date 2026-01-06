Luverdense x Corinthians: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Copinha 2026

Luverdense e Corinthians se enfrentam nesta terça-feira (06), às 19h30 (de Brasília), no Estádio Zezinho Magalhães, em Jaú, pela segundarodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026. A partida terá transmissão ao vivo do canal CazéTV no YouTube. (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Maior campeão da Copinha, com 11 títulos conquistados, o Corinthians está na briga pela liderança do Grupo 8. Com os mesmos três pontos que o XV de Jaú, o Timão estreou com vitória sobre o Trindade por 1 a 0, enquanto o Luvervense foi derrotado por 2 a 1 pelo XV de Jaú.

Na última rodada da fase de grupos, o Corinthians terá pela frente o XV de Jaú na sexta-feira (9), às 18h15 (horário de Brasília). No outro confronto, o Luverdense encara o Trindade, às 16h (horário de Brasília). Os dois primeiros colocados avançam para a segunda fase da Copinha.

Corinthians: Matheus Corrêa, Caipira, Fernando Vera, Guilherme Pires, Ruan Victor, Thomas Lisboa, Robert Lopes, Luiz Eduardo, Luiz Fabio, Luiz Fernando, Léo Agostinho.

Luverdense:

Desfalques

Corinthians

Sem desfalques confirmados.

Luverdense

Não há desfalques confirmados.

Quando é?

Data: terça-feira, 06 de janeiro de 2026

terça-feira, 06 de janeiro de 2026 Horário: 19h30 (de Brasília)

19h30 (de Brasília) Local: Estádio Zezinho Magalhães - Jaú, SP

