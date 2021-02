Lukaku, histórico em derbys, é força da Inter na busca do título italiano

Belga voltou a ser decisivo para a Inter, dessa vez no derby de Milão, e coloca os Nerazzurri em boa posição para quebrar sequência da Juve

Milan e Inter de Milão se enfrentaram neste domingo pela liderança da Série A, e impulsionada por mais uma atuação de gala de Romelu Lukaku, foi a Internazionale que levou a melhor, com a vitória por 3x0.

O jogo marcou o reencontro do atacante belga com Zlatan Ibrahimovic, seu ex-companheiro de Manchester United, com quem Lukaku teve um desentendimento na última partida entre as equipes, válida pelas quartas da Copa da Itália, quando a Inter também levou a melhor por 2x1.

Além do bonito cruzamento para um dos gols de Lautaro Martinez, Lukaku fechou o placar com um gol com a sua assinatura. Arrancou em velocidade da intermediária, passou pela defesa e bateu forte no canto de Donnarumma, que pouco pôde fazer para evitar o pior.

Com o gol no clássico, Lukaku chega à inédita marca de cinco gols marcados nos últimos cinco clássicos de Milão. Contratado pela Inter em 2019, o belga jogou justamente as cinco partidas contra o Milan, o que significa que ele deixou sua marca em todos os confrontos entre os times desde sua chegada.

Considerando apenas partidas da Serie A Italiana, Lukaku iguala a marca histórica de Lorenzi, o último interista a marcar em quatro derbys consecutivos, no ano de 1950. Na atual temporada já são 22 participações em gols da Internazionale (17 gols e 5 assistências), que colocam o belga no topo do quesito em toda a liga, além de também ser o artilheiro da competição, à frente de Cristiano Ronaldo e Ibrahimovic.

A vitória garantiu à Inter uma vantagem de quatro pontos sobre o maior rival. Contando com a dupla LuLa, os Nerazzurri se vêm em boa posição para quebrar a infindável sequência de nove títulos nacionais consecutivos da Juventus.