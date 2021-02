Briga entre Lukaku e Ibrahimovic foi plantada no United antes de florescer em Inter e Milan

Os gigantes de Inter e Milan foram companheiros nos Red Devils, mas tiveram briga feia no último derby italiano. Entenda o passado de rivalidade

O último encontro dos ex-companheiros de Manchester United, Lukaku e Ibrahimovic, foi quente. No clássico italiano entre Internazionale e Milan, os atacantes se desentenderam e tiveram de ser separados por seus colegas de equipe.

Apesar das declarações de admiração ao suéco vindas de Lukaku e dos elogios de Ibra ao belga, a verdade é que a relação entre os “gigantes” já demonstrava ser frágil desde os tempos de Inglaterra, tanto na disputa pela camisa 9 do United quanto em provocações e declarações de ambas as partes.

Lukaku foi contratado pelos Red Devils no meio de 2017, exatamente após um ano da chegada de Ibrahimovic no time, então dirigido pelo português José Mourinho. Com menos idade e características similares às vistas no suéco, Lukaku tratou de demonstrar carinho e gratidão pelo colega, mas em algumas de suas falas, já era possível reparar no tom de competição vindo das duas partes.

Em uma ocasião, Romelu relembrou uma dividida com Ibra em um treinamento.

“Como somos atacantes, raramente jogávamos na mesma equipe durante os treinamentos. Me lembro de uma dividida em que ele veio com tudo para cima de mim! Foi aí que entendi que ele sempre fez de tudo para garantir o seu espaço, e isso me fez ver as coisas de outra maneira. Ele me ensinou a brigar pela minha posição”, disse o belga em uma entrevista ao site oficial do United, pouco depois da saída de Zlatan para o Los Angeles Galaxy.

Do lado de Ibrahimovic também não faltaram “alfinetadas” no ex-companheiro. O atacante do Milan já comentou algumas vezes sobre uma suposta aposta que teria sugerido a Lukaku, tudo para fazer com que ele melhorasse o seu domínio de bola.

“Sobre Lukaku, sua principal arma é a força física. Tecnicamente ele não é muito bom, mas poderia ter sido diferente se tivesse me ouvido. No United eu me ofereci para lhe dar 50 libras (pouco menos de R$ 380 na cotação atual) por cada bom domínio que ele fizesse. Ele nunca aceitou a proposta”, contou Ibra.

As interações dos jogadores vão ainda mais longe, como o episódio em que Lukaku pediu a permissão de Ibrahimovic para assumir a camisa 9 do United (que pertencia ao suéco antes dele vestir a 10, com a saída de Rooney). O ocorrido rendeu mais brincadeiras de Zlatan, que afirmou que sempre mereceu a 10, por ser a grande estrela do elenco.

A última dividida dos grandalhões foi na chegada de Ibrahimovic ao Milan, em 2020. Como provocação a Lukaku, que havia se declarado o “novo Rei de Milão”, o suéco disse “Milão nunca teve um rei, eles têm um Deus”.

Após o conflito nas quartas da Copa da Itália em janeiro, os dois atacantes voltam a se encontrar, neste domingo (21), pela Serie A. Com Inter e Milan separados por apenas um ponto, o duelo promete ser dos mais quentes, e os gigantes italianos certamente contam com seus principais matadores para assumir a liderança.