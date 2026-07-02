Lukaku, após o confronto contra o Senegal: “Estou cansado desses jogos”

O atacante belga Romelu Lukaku expressou sua grande alegria por ter liderado a seleção de seu país a uma virada histórica contra o Senegal, depois de contribuir para transformar uma desvantagem de dois gols em uma emocionante vitória por 3 a 2 na prorrogação, levando os “Diabos Vermelhos” às oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

Lukaku marcou o gol que reduziu a diferença aos 86 minutos, dando início à reação da seleção belga que culminou na virada em uma das partidas mais emocionantes do torneio, elevando sua contagem para dois gols na edição atual e para 92 gols com a camisa da seleção belga.

Após a partida, Lukaku declarou, em declarações divulgadas pelo jornal belga HLN: “Estou cansado desse tipo de jogo”, antes de acrescentar, sorrindo: “Foi um confronto extremamente desgastante, mas demonstramos personalidade e coragem. Vitórias como essa tornam o grupo mais coeso e são as mais bonitas para nós e para nossa torcida”.

O atacante da Bélgica elogiou o desempenho da seleção senegalesa, afirmando que foi um dos adversários mais difíceis que sua seleção enfrentou no torneio.

Ele acrescentou: “O Senegal é uma das melhores seleções desta Copa do Mundo. Possui grande qualidade técnica, força física e uma excelente organização tática; por isso, a partida foi muito difícil, mas nosso espírito de equipe se destacou no final, assim como o entusiasmo e a determinação”.

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Esta foi a terceira vez que Lukaku entrou como reserva durante o torneio, mas ele continuou a ter um impacto decisivo sempre que pisava o gramado, o que o levou a fazer uma declaração comovente sobre seu falecido pai.

Ele disse: “Acho que meu pai está me ajudando do céu.”

Lukaku também revelou o motivo pelo qual desistiu de cobrar o pênalti decisivo na prorrogação, embora inicialmente parecesse ser o principal candidato a cobrá-lo, antes de ceder a responsabilidade ao companheiro Yuri Tielemans, que conseguiu converter a cobrança.

Ele explicou: “Eu queria cobrar? Sim, mas mentalmente ainda não estou pronto para arcar com a responsabilidade de um momento tão difícil e decisivo como esse, por isso preferi deixar para o Yuri. A equipe está acima de tudo.”