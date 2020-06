“Novo Messi”, jovem do Mallorca já pode fazer história em La Liga

Atacante Luka Romero, de apenas 15 anos, pode ser o jogador mais novo a atuar no campeonato

O treinador do Mallorca, Vicente Moreno, relacionou para o jogo contra , nesta terça-feira às 14h30, o jovem atacante Luka Romero, que tem apenas 15 anos. Isso causou uma grande expectativa pois Romero pode ser o jogador mais jovem a atuar em uma partida de LaLiga.

Caso Romero atue na partida contra o Villarreal, ele terá apenas 15 anos e 221 dias, superando a marca anterior de jogador mais jovem da competição. Hoje, o recorde pertence a Fabrice Olinga, camaronês que tinha 16 anos e 91 dias quando, na temporada 2012-13, estreou pelo Málaga de Manuel Pellegrini.

Nascido no dia 17 de novembro de 2004, na cidade de Durango, no , Romero também possui nascionalidades argentinas e espanholas e escolheu atuar pela seleção argentina, terra natal de seus pais.

O atacante é considerado como uma grande promessa do Mallorca, que tem contrato com ele até 2023. O jornal Marca o descreveu como um canhoto habilidoso com uma arrancada notável e boa condução de bola. Romero é tratado como um "novo Messi" por parte da impresa espanhola, apelido que não costuma trazer muita sorte.

Durante a preparação para o duelo contra o Villareal, Vicente Moreno falou sobre o jovem jogador: "Eu vejo um grande futuro para ele no curto prazo. Ele tem um bom nível, e se eu achar que ele pode jogar, ele vai".

O Mallorca precisa se recuperar da goleada sofrida contra o Barcelona na volta de LaLiga. O clube está na 18ª colocação com 25 pontos em 28 jogos disputados. O Villarreal, adversário desta terça-feira, é o nono com 41 pontos.

Confira alguns lances de Luka Romero:

De tiro libre, enganchando, desde afuera, mano a mano... Con la 7 en la espalda e incluso ¡hasta con la 10! Algunos goles de Luka Romero en las juveniles del Mallorca. El pibe que puede hacer historia grande en #LaLigaxESPN... pic.twitter.com/BPtnArcQtL — SportsCenter (@SC_ESPN) June 15, 2020

¡Atención a este chico! Luka Romero nació en México, juega para el Mallorca y eligió defender los colores de la Albiceleste. Así la rompe en la Selección Sub 15 que dirige Alejandro Saggese. pic.twitter.com/BIb64ahbAi — SportsCenter (@SC_ESPN) September 4, 2019