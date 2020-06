Real Madrid 2 x 0 Mallorca: Vinícius Júnior marca, Real vence e recupera a liderança de La Liga

O venceu o Mallorca por 2 a 0 na noite desta quarta-feira (24), pela 31ª rodada do Campeonato Espanhol. Vinícius Júnior e Sergio Ramos marcaram os dois gols do jogo ocorrido no estádio Alfredo Di Stéfano.

Com o resultado, os Blancos chegam a 68 pontos, mesmo número do , vice-líder. O time da capital, no entanto, fica com a primeira colocação por causa dos critérios de desempate.