Com Luiz Araújo perto do acerto, Flamengo mira pelo menos mais dois reforços para o restante da temporada

Rubro-Negro quer um meio-campista e pelo menos mais um zagueiro; lateral não está descartado

O Flamengo abriu negociações pela contratação de Luiz Araújo, do Atlanta United. A informação foi trazida inicialmente pelo “GE” e confirmada pela GOAL. As tratativas estão avançadas e a diretoria rubro-negra encara o negócio com otimismo. Além do jogador, o clube carioca mira pelo menos mais dois reforços.

Luiz Araújo é alvo para preencher uma carência na ponta direita. O nome já estava em pauta no Flamengo, mas ganhou força após a chegada de Jorge Sampaoli. O treinador argentino gosta das características do atacante de 26 anos. Meio-campista e zagueiro também estão na lista do técnico.

Segundo soube a GOAL, Jorge Sampaoli quer a chegada de mais um volante, posição também prioritária para a diretoria rubro-negra. A ideia é que seja um jogador box to box, que ajude na marcação e na criação, que tenha intensidade e seja bastante participativo. Recentemente, o Flamengo tentou a contratação de Matheus Uribe, do Porto, mas ele optou por fechar com um clube do Qatar.

Já o zagueiro não era uma das prioridades da diretoria e passou a ser com a chegada de Sampaoli. O técnico entende que precisa de mais um nome na posição. O argentino também vê uma carência na lateral-esquerda, especialmente após seguidos problemas físicos de Filipe Luís, mas a posição é vista como mais escassa no mercado.

O Flamengo também terá um reforço no gol, trata-se de Agustín Rossi, que assinou um pré-contrato com o clube e fará parte do elenco a partir de julho. A chegada do goleiro, no entanto, se encaixa na primeira janela do ano e não entra na nova contagem de reforços.