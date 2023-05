Com poucas oportunidades, Rodrigo Caio pode deixar o Flamengo

Zagueiro tem contrato até dezembro e diretoria não tem pressa para decidir sobre renovação

Pouco utilizado pelo técnico Jorge Sampaoli, o zagueiro Rodrigo Caio pode ter seu futuro longe do Flamengo. Aos 29 anos, o jogador está na reta final de seu contrato com o rubro-negro e ainda não foi chamado para tratar de uma possível renovação.

Segundo soube a GOAL, o Flamengo não tem pressa para tratar a situação do jogador que chegou ao clube em 2019 e foi peça importante na atual era vitoriosa do clube. A diretoria rubro-negra adia a decisão porque ainda avalia se vale a pena estender o vínculo com o jogador.

Na atual temporada, Rodrigo Caio disputou apenas 582 minutos em 9 jogos. Uma média de 64 minutos por partida que esteve em campo. A última vez que o zagueiro entrou participou de um jogo foi no confronto contra o Internacional, na segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

Em 2022, Rodrigo Caio também teve pouco tempo de jogo pelo Flamengo. Foram apenas 907 minutos em 13 jogos. Pessoas próximas ao jogador garantem que ele está bem fisicamente e pronto para brigar por uma posição no time de Jorge Sampaoli. Segundo uma fonte da reportagem, a baixa minutagem eleva a probabilidade do zagueiro buscar novos ares.

Rodrigo Caio chegou ao Flamengo em 2019 e foi titular absoluto nas conquistas do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores daquele ano. Na ocasião, ele participou de 60 jogos. Nos dois anos seguintes, no entanto, o número de partidas foi reduzido pela metade por conta de problemas físicos.