Luís Suárez reencontra Gana como um dos piores atacantes da Copa do Mundo no Qatar

Após 12 anos, uruguaios e ganeses voltam a se enfrentam em duelo que terá clima de revanche no Qatar

A seleção uruguaia chega na última rodada da fase de grupos, após dois jogos, sem depender de suas forças para avançar às oitavas de final da Copa do Mundo de 2022. O desempenho charrua tem sido decepcionante especialmente pela falta de criatividade no ataque, algo que fica evidente através de uma impressionante estatística: dentre as 32 seleções que estão no Qatar, o Uruguai é o único time que ainda não balançou as redes – estava acompanhado pelo México, que no terceiro jogo enfim cravou seus tentos em vitória insuficiente para evitar sua eliminação.

Uruguai, vale lembrar, que tem Darwin Nuñez, destaque recente do Liverpool, no ataque, além dos veteranos Edinson Cavani e Luís Suárez. Ainda assim, nada de gols. A última rodada, decisiva para as aspirações celestes, terá clima de final e promessa de grande carga de emoção. O confronto contra Gana, adversária desta sexta-feira, entrou para a história das Copas do Mundo pelo ocorrido em 2010, quando os uruguaios conseguiram uma vitória épica na disputa por pênaltis que os levaram às semifinais. Um jogo com enorme protagonismo direcionado para Luís Suárez.

Há 12 anos, uruguaios e ganeses empatavam por 1 a 1 pelas quartas de final. No último lance da prorrogação, o cabeceio de Dominic Adiyiah levava uma Jabulani, a inesquecível bola daquele Mundial, para o fundo das redes uruguaias até ser interrompida em cima da linha pela defesa de Luís Suárez. Muslera era o goleiro. O atacante, em movimento de desespero, espalmou a esfera para longe. Recebeu, de bate-pronto, um cartão vermelho e descia para o vestiário aos prantos. A esperança seguia com os ganeses, a um gol de pênalti de fazer história como primeira seleção africana a alcançar uma semifinal.

Mas o sonho bateu na trave, como a cobrança de Asamoah Gyan. Suárez saiu em disparada, comemorando a sobrevida de seu time. A seleção uruguaia conseguiria sua classificação na disputa de pênaltis, com Muslera defendendo duas cobranças e Loco Abreu convertendo o derradeiro penal com a sua clássica cavadinha.

Um jogo inesquecível para ambos os países. E para cravar, de maneira irreparável, o sentimento de raiva e sede de vingança dos ganeses em relação ao Uruguai, mas ainda mais em relação a Luís Suárez. Pois os dois lados se reencontram, agora em 2022, pela primeira vez após aquele épico confronto. Suárez não é mais o craque que um dia já foi. Aos 35 anos, está no final de sua carreira e disputa sua última Copa do Mundo, que tem sido bastante ruim.

A lista de atacantes que estão abaixo do esperado neste Mundial não tem apenas Suárez. Cavani e Darwin Núñez, seus compatriotas, e o mexicano Raul Jiménez, este voltando de lesão, não foram tão bem quanto se esperava. Heung-min Son não é um centroavante, mas também vem deixando a desejar com a Coreia do Sul. Considerando os atacantes que disputaram um mínimo de 45 minutos nos gramados do Qatar, eles são os que, por diferentes razões, mais decepcionaram. Luís Suárez, é claro, está nesta lista: dois jogos, sendo um como titular, mais de 80 minutos em campo e apenas uma finalização que nem mesmo no alvo foi.

Luís Suárez, portanto, reencontra Gana em um momento ruim de sua carreira. Mas não duvide que, de alguma forma, ele possa conseguir ser protagonista. Não duvide, também, que Gana vá fazer de tudo para ter a sua vingança e eliminar os uruguaios. Tudo indica mais um jogaço entre uruguaios e ganeses.