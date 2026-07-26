Luis Suárez é o grande herói do Inter Miami; Lewandowski e Griezmann não marcam

Luis Suárez foi, na noite de sábado para domingo, o grande herói do Inter Miami. O avançado uruguaio assinou, na reta final da deslocação a Montréal (0-1), o golo da vitória da equipa visitante.
Suárez marcou aos 81 minutos, com um belo chapéu a partir da marca de penálti. O avançado de 39 anos já tinha bisado esta semana frente ao Chicago Fire, que foi derrotado por 3-1.
O Inter Miami ocupa atualmente o segundo lugar da Conferência Este da MLS, a dois pontos do líder Nashville SC. Os play-offs do campeonato estão muito perto para o clube da Florida.
Lionel Messi ainda não jogou pelo Inter Miami. O criativo argentino está de férias depois de ter perdido com a sua seleção a final do Campeonato do Mundo frente à Espanha (1-0).
Robert Lewandowski voltou a não marcar pelo Chicago Fire, que perdeu por 3-1 na visita ao New York City FC.
Antoine Griezmann também não conseguiu marcar. Ainda assim, a sua estreia em casa pelo Orlando City foi assinalada com uma vitória por 1-0 sobre o Nashville.