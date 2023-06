Botafogo vai apresentar oferta de renovação para tentar manter Luís Castro

Em reunião agendada após o treino desta terça, Alvinegro vai propor dobrar o salário do atual treinador

Enquanto Luís Castro tirou um tempo para pensar na oferta que recebeu do Al Nassr, da Arábia Saudita, o Botafogo se movimentou nos bastidores para tentar manter o treinador no comando do atual líder do Campeonato Brasileiro.

Depois do treino desta terça-feira (27), John Textor, dono da SAF do Botafogo, vai se reunir com Luís Castro e apresentar ao técnico uma oferta de renovação de contrato. Segundo soube a GOAL, o clube acena com possibilidade de dar ao português mais dois anos de vínculo dobrando os valores atuais dos seus vencimentos.

Valores que, ainda assim, não chegam perto do que foi oferecido pelo Al Nassr. O clube saudita propõe a Luís Castro um salário quatro vezes maior do que ele recebe atualmente no Botafogo por um período de dois anos. Além disso, o time está no mercado em busca de reforços de peso para fazerem companhia a Cristiano Ronaldo.

Além da administração, os jogadores fazem coro pelo “fico” de Luís Castro. O Botafogo é o atual líder do Campeonato Brasileiro com 30 pontos, 7 a mais que o vice-líder Grêmio. Foram 10 vitórias em 12 jogos disputados até aqui.