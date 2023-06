Com proposta do Al Nassr em mãos, Luís Castro vive "Dia D" no Botafogo

Treinador vai decidir o futuro nas próximas horas e espera comunicar a diretoria alvinegra até no máximo esta terça

Depois de vencer o Palmeiras por 1 a 0 no Allianz Parque e abrir sete pontos na liderança do Brasileirão, o técnico Luís Castro tem mais um “jogo decisivo” pela frente. Esta segunda-feira (26) é o dia “D” para o treinador, que tem uma proposta milionária do Al Nassr, da Arábia Saudita, definir o futuro.

Segundo soube a GOAL, Luis Castro vai tomar uma decisão nas próximas horas e espera comunicar a direção do Botafogo até no máximo esta terça-feira (27). O treinador tirou o dia para avaliar as opções e definir o futuro. De um lado, a tentadora proposta do Al Nassr, com um projeto financeiro e esportivo ambicioso, além do apoio de Cristiano Ronaldo, que faz coro pela chegada do Mister ao clube saudita.

Do outro lado, o Botafogo, com um elenco montado a dedo pelo treinador e líder do Campeonato Brasileiro. Os jogadores, inclusive, fazem coro pelo fico de Luís Castro. Ainda segundo soube a GOAL, a diretoria alvinegra também tem se esforçado para manter o técnico.

Após a vitória sobre o Palmeiras, em live no canal do “TF”, John Textor, dono da SAF do Botafogo, admitiu que é uma decisão difícil para o treinador.

“Falei com ele que não iria falar com ele sobre isso até esse jogo. Ele tem uma proposta, as pessoas na Arábia Saudita estão tentando controlar o mundo do futebol com dinheiro, é muito tentador. É uma decisão difícil. Ele ama esse clube, sei que ele quer ficar”.

O próximo jogo do Botafogo acontece na quinta-feira (29), diante do Magallaes, pela Copa Sul-Americana. Antes disso, no entanto, o torcedor alvinegro provavelmente já saberá se contará ou não com Luis Castro para a sequência da temporada.