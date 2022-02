Luís Castro no Corinthians: clube discute detalhes e quer anúncio até terça

O Corinthians se reúne neste sábado (19) com intermediários que conduzem a busca por Luís Castro. O encontro entre as partes acontece em São Paulo — o empresário Giuliano Bertolucci é o responsável por alinhavar as tratativas com o técnico português em nome do clube.

A discussão é basicamente financeira — salários do treinador e sua comissão técnica e multa rescisória que deve ser paga ao Al-Duhail, do Qatar, clube com o qual tem contrato até junho deste ano. O Timão espera solucionar todas as pendências neste fim de semana para chegar a um acordo com o lusitano e anunciá-lo no máximo até a próxima terça-feira (22), conforme apurado pela GOAL.

Os paulistas já sabem o que o técnico e sua equipe pedem para deixar o futebol catari e assinar no Brasil. A cúpula, inclusive, está disposta a pagar. Todavia, precisará da ajuda de um parceiro para manter a remuneração em dia. O encontro deste fim de semana é com o intuito de solucionar esta questão.

Além disso, o Corinthians discute uma forma de pagar a multa rescisória do técnico, avaliada em um milhão de euros (R$ 5,82 milhões na cotação atual). O clube tenta o auxílio de um parceiro para quitar o montante.

Botafogo no páreo

Embora esteja bastante confiante, o Corinthians não é o único interessado em contar com o comandante. O Botafogo segue no páreo e já fez também uma oferta para contar com o técnico em seu banco de reservas nesta temporada. O time da Estrela Solitária também deseja pagar a multa rescisória do comandante.

O projeto apresentado pelos paulistas leva vantagem em relação ao proposto pelos cariocas. O técnico deve tomar a decisão sobre o seu futuro nas próximas horas.

Os dois clubes traçaram alternativas para o caso de insucesso nas tratativas com Luís Castro. Os paulistas avaliam a contratação de Leonardo Jardim para o cargo em caso de fracasso, enquanto os cariocas estudam possibilidades também de Portugal.