Palmeiras faz consulta por Bernardo, mas Red Bull Salzburg descarta saída

Zagueiro de 27 anos tornou-se alternativa na Academia de Futebol, mas o negócio não deve avançar no mercado da bola

O Palmeiras fez uma consulta sobre o zagueiro Bernardo, do Red Bull Salzburg, da Áustria, como soube a GOAL com uma fonte ligada à Academia de Futebol. A situação, no entanto, não deve avançar. Os austríacos querem mantê-lo e descartam a saída neste momento.

Na consulta feita ao clube da franquia Red Bull, o Palmeiras escutou que não há interesse em liberá-lo neste momento. O mercado da bola austríaco se encerrou em 31 de janeiro passado, e o Salzburg não conseguiria contratar uma reposição.

Com a venda de Kuscevic para o Coritiba, os paulistas buscam um defensor nesta janela de transferências. O brasileiro virou uma opção para o diretor de futebol Anderson Barros, que foi atrás da situação do atleta no futebol europeu.

Embora tenha apenas 27 anos, Bernardo é considerado experiente. Ele defendeu as cores de Red Bull Leipzig, da Alemanha, e Brighton, da Inglaterra, nos últimos anos. Outro fator positivo é a versatilidade do atleta — ele atua como lateral e volante.

Bernardo tem contrato com o Red Bull Salzburg até 30 de junho de 2024. O zagueiro é um nome frequente nas escalações da equipe. Em 2022/2023, ele fez 18 jogos, somando 1.238 minutos em campo.