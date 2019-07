Lucas Pratto no Flamengo: contrato, salário e o que mais se sabe da negociação

Saiba as atualizações envolvendo a possibilidade de o argentino deixar o River Plate para reforçar o Rubro-Negro

O atacante Lucas Pratto, do , estaria a detalhes de ser anunciado como novo reforço do para a temporada. A informação foi dada pelo jornalista Lauro Jardim, em sua coluna em O Globo.

Aos 31 anos, e com passagens por e , o argentino teria um salário de 2,5 milhões de dólares por ano – que na cotação atual seriam cerca de R$ 780 mil mensais. A eventual chegada do “Urso”, como é apelidado, atenderia aos pedidos do técnico Jorge Jesus, que deseja ter mais um jogador de área em seu elenco.

Com a recente lesão de Bruno Henrique, por exempli, Jesus impressionou ao escalar o jovem Lincoln no duelo contra o -PR, que decretou, nos pênaltis, a eliminação rubro-negra nas quartas de final; na 11ª rodada do Brasileirão, JJ colocou o meia Diego como opção para juntar-se a Gabigol.

Não poderia jogar a Libertadores

O tempo de contrato não foi informado, mas se o Flamengo de fato contratar Lucas Pratto, o argentino não poderá entrar em campo nesta edição 2019 da Libertadores, uma vez que já defendeu o River Plate na atual edição.