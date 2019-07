¿Pratto a Flamengo? Un sueño millonario que tendrá que esperar

Medios brasileños dieron casi por cerrada la transferencia del Oso rumbo al Mengao, pero el representante del jugador lo negó: "Es una locura".

La información que llegó desde sacudió al mundo River: según O Globo, Flamengo tiene todo listo para pagar los 30 millones de dólares que cuesta la cláusula de rescisión de Lucas Pratto y planea presentarlo como nueva incorporación en los próximos días. Sin embargo, al analizar un poco lo que se esconde detrás del titular estruendoso, la tranquilidad empezó a regresar al corazón de los hinchas : más allá del interés que pueda tener el conjunto carioca, el Oso no se irá del Millonario. Al menos, no por ahora.

Más allá de lo que publicó el medio brasileño, lo cierto es que una oferta multimillonaria del Mengao por el delantero no tiene sentido en este momento. Si bien es cierto que está invirtiendo muy fuerte en el mercado de pases (acaba de anunciar la contratación de Filipe Luis), el conjunto de Río de Janeiro lo hace con el único objetivo de ir en busca de una que no gana desde 1981. Y Pratto no le sirve para esa búsqueda: por haber disputado la fase de grupos en el club de Núñez, no puede actuar para ningún otro equipo en la actual edición.

"Es una locura pensar que se puede hacer el pase a Flamengo, no hay ni una oferta concreta. Ni a mí ni a River nos dijeron nada", aclaró el representante de Pratto, Gustavo Goñi, en declaraciones a la radio Club 947. Además, el vicepresidente de fútbol del club brasileño, Marcos Braz, también descartó la contratación a través de su cuenta de Twitter: un hincha lanzó una encuesta preguntando si contratarían al Oso y el dirigente respondió, tajante, "no".

De todos modos, no habría que descartar que la operación pueda realizarse en un futuro. El propio Goñi reconoció que "el interés existió en su momento", por lo que no habría que descartar que llegara una propuesta formal a fin de año. Si la oferta para el jugador es tan jugosa como lo que publicó O Globo, que asegura que al delantero le ofrecieron un contrato de 2,5 millones de dólares por año, será difícil de rechazar. Pero, por ahora, hay Pratto para rato.