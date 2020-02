Tottenham x RB Leipzig: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Spurs fazem o primeiro jogo das oitavas de final da Champions League nesta quarta-feira (19); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Visando o título inédito, e entram em campo nesta quarta-feira (19), às 17h (de Brasília), pelo jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões. A partida terá transmissão ao vivo pelo Facebook do Esporte Interativo e EI Plus. Aqui, na Goal , você também acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Tottenham x RB Leipzig DATA Quarta-feira, 19 de fevereiro de 2020 LOCAL New Tottenham Hotspur Football Stadium - Londres, ING HORÁRIO 17h (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Spurs buscam bom resultado em casa na UCL / Foto:Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo pelo Facebook do Esporte Interativo, além do EI Plus. Aqui, na Goal , você também acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando AQUI !

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

TOTTENHAM

Após a classificação em segundo lugar do Grupo B, os Spurs entram em campo com três desfalques importantes: Harry Kane, Moussa Sissoko e Son Heung-Min.

Por outro lado, Juan Foyth e Erik Lamela serão avaliados e podem reforçar a equipe após terem perdido a vitória por 3 a 2 sobre o .

Provável escalação do Tottenham: Lloris; Aurier, Sánchez, Alderweireld, Ben Davies; Ndombele, Winks, Lo Celso; Lucas Moura, Alli, Bergwijn

RB LEIPZIG

O RB Leipzig encerrou a primeira fase na liderança do Grupo G, com 11 pontos, e chega para o duelo com grandes problemas para escalar a equipe.

O meio-campista Tyler Adams foi descartado com uma lesão na virilha, além do capitão Willi Orban e o zagueiro Ibrahima Konaté. Já Kevin Kampl é dúvida com um problema no pé, enquanto Dayot Upamecano cumprirá suspensão.

Christopher Nkunku e Yussuf Poulsen podem ficar à frente de Dani Olmo e Patrik Schick no ataque.

Provável escalação do RB Leipzig: Gulácsi; Mukiele, Klostermann, Halstenberg; Sabitzer, Haidara, Laimer, Angeliño; Nkunku, Werner, Poulsen

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

TOTTENHAM

JOGO CAMPEONATO DATA Tottenham 3 x 2 Copa da 5 de fevereiro Aston Villa 2 x 3 Tottenham Premier League 16 de fevereiro

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Tottenham Premier League 22 de fevereiro 9h30 (de Brasília) Tottenham x Premier League 1º de março 11h (de Brasília)

RB LEIPZIG

JOGO CAMPEONATO DATA de Munique 0 x 0 RB Leipzig 9 de fevereiro RB Leipzig 3 x 0 Bundesliga 15 de dezembro

