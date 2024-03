Os gols e títulos de Lucas Moura pelo São Paulo

O jogador foi o grande destaque da última conquista internacional do Tricolor em 2012; veja os detalhes

Lucas Moura chegou ao São Paulo aos 13 anos de idade, quando ainda era conhecido pelo apelido de Marcelinho. Depois de passar por todas as categorias de base, fez sua estreia pela equipe principal do São Paulo em agosto de 2010, contra o Athletico-PR. Foi vendido ao PSG, da França, e depois foi para o Tottenham antes de enfim, retornar para sua casa em 2023 e ser um dos líderes da equipe na inédita conquista da Copa do Brasil.

Sua habilidade em desequilibrar partidas, além de sua dedicação incansável em campo, o transformaram em um dos favoritos da torcida são-paulina. Confira os números do meia-atacante pelo Tricolor.