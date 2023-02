Lucas Moura deve adiar volta ao São Paulo por sequência na Europa

Atacante de 30 anos tem propostas de Inglaterra, Itália, Qatar e Estados Unidos, e prefere seguir no Velho Continente no momento

Desejo recente no Morumbi, Lucas Moura não deve retornar ao São Paulo tão cedo. O atacante de 30 anos, que não irá renovar o contrato com o Tottenham Hotspur, tem propostas de clubes da Premier League, MLS (Major League Soccer), Itália e Qatar, como soube a GOAL.

O desejo do atleta é assinar um contrato com até três anos de duração para, depois, pensar na volta ao Brasil. Ele acredita que pode ter um último grande projeto fora do país.

Na Europa desde 2013, quando se transferiu para o Paris Saint-Germain, o atacante gostaria de permanecer no continente, mas não descarta desafios nos Estados Unidos e nem no Qatar. A predileção, contudo, é por um projeto competitivo na Europa. Hoje, os clubes dos Campeonatos Inglês e Italiano têm vantagem em relação aos demais.

O projeto de voltar ao Morumbi deve ser adiado — o clube fez contato com o jogador a fim de discutir possível retorno em julho de 2023. Lucas Moura avisou ao Tricolor paulista que daria preferência ao time que o revelou em caso de transferência ao Brasil. Nos bastidores, o São Paulo não alimenta a esperança de contar com o jogador neste momento.

O presidente Julio Casares acredita que é possível repatriar Lucas Moura em dois ou três anos, mesmo que tenha boa relação com o atleta. O mandatário sabe que ele ainda tem o projeto de atuar no futebol europeu por mais duas temporadas ao menos.