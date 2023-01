Lucas Moura não vai renovar com o Tottenham e cogita volta ao Brasil

Atacante de 30 anos tem preferência pelo São Paulo em caso de retorno ao país natal. Ele também avalia sequência na Europa

Lucas Moura decidiu que não renovará o contrato com o Tottenham — o vínculo se encerra em 30 de junho deste ano. A informação foi inicialmente publicada pela imprensa inglesa e confirmada pela GOAL.

O futuro, contudo, ainda não está decidido. O atacante de 30 anos tem mercado nas cinco grandes ligas do futebol europeu — Alemanha, Espanha, França, Inglaterra e Itália —, mas não descarta uma volta ao Brasil, como soube a GOAL.

O atacante conversará com o empresário Júnior Pedroso nos próximos meses para definir o que fará ao término do contrato com os Spurs. Ele e o estafe têm pensamento semelhante: não há necessidade de apressar a definição.

A volta ao Brasil, mesmo com mercado na Europa, é tratada como uma possibilidade real. O São Paulo, clube que o revelou, tem a predileção do atleta em caso de retorno ao país. Ele, inclusive, tem boa relação com o presidente Julio Casares.

Em que pese a situação, Lucas Moura é comedido ao decidir o futuro. Ele prefere que a situação seja definida em um período mais próximo do fim do contrato. Agora, o jogador quer manter o foco na reta final da Premier League e da UEFA Champions League antes de decidir o futuro.

Na atual temporada, o brasileiro fez nove partidas pelo Tottenham e somou 245 minutos em campo. Ele se recupera de lesão na panturrilha e não entra em campo desde 6 de novembro, quando os Spurs perderam por 2 a 1 para o Liverpool.