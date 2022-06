Lucas Leiva topou salário 30% menor para acertar com o Grêmio

Volante pediu R$ 500 mil por mês, mas aceitou proposta de R$ 350 mil mensais para volta ao clube de Porto Alegre

Lucas Leiva está fechado com o Grêmio. O volante de 35 anos já chegou a um acordo com o clube e deve ser anunciado nas próximas horas. Para assinar contrato com o Tricolor gaúcho, aceitou um salário inferior ao que havia pedido inicialmente.

O jogador queria receber R$ 500 mil por mês no retorno a Porto Alegre. Entretanto, chegou a um acordo com o clube para embolsar R$ 350 mil por mês, conforme apurado pela GOAL com duas fontes distintas.

O meio-campista só aceitou uma redução salarial de 30% no valor solicitado por se tratar do Grêmio, time que o revelou para o futebol no início dos anos 2000. O jogador gostaria de encerrar a sua carreira na equipe após passagens vitoriosas por Liverpool e Lazio na Europa.

O veterano deve assinar contrato até dezembro de 2023 com o Grêmio. A sua intenção é encerrar a carreira com o clube de volta à elite do futebol brasileiro. A equipe disputa a Série B em 2022 e luta por uma vaga entre os quatro primeiros colocados.

Lucas Leiva disputou 45 partidas em sua última temporada com as cores da Lazio. No período, esteve em campo por 2.214 minutos, fazendo um gol.