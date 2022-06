Grêmio negocia com Lucas Leiva, mas salário ainda é empecilho

Livre no mercado da bola após a saída da Lazio, volante de 35 anos quer voltar ao clube que o revelou e está disposto a jogar a Série B

O Grêmio abriu negociação com Lucas Leiva no mercado da bola. Há interesse dos gaúchos em contratar o volante de 35 anos na próxima janela de transferências do futebol brasileiro, que se inicia em 18 de julho. Entretanto, há uma distância entre o que o clube pode pagar e o que veterano pediu para voltar ao país, conforme apurado pela GOAL com uma fonte ligada à diretoria gremista.

Lucas Leiva ficará sem contrato a partir de 1º de julho, quando deixará a Lazio, da Itália. A sua volta ao Brasil, portanto, dependerá apenas de um acordo com o Grêmio. O atleta já adiantou que gostaria de atuar no clube que o revelou para o futebol em 2005. Foi feita uma proposta nos últimos dias. O jogador apresentou algumas solicitações a mais, e os gaúchos fizeram uma nova oferta.

Mais artigos abaixo

O meio-campista tem conversado constantemente com a diretoria do Grêmio nos últimos dias e está disposto a jogar a Série B pelo clube em 2022. O retorno ao futebol brasileiro, especialmente ao Tricolor gaúcho, é um desejo antigo do atleta. Ele pretende encerrar a carreira no clube.

O atual elenco gremista, comandado por Roger Machado, conta com seis volantes: Lucas Silva, Mateus Sarará, Thiago Santos, Victor Bobsin, Michel e Bitello. A chegada de Lucas Leiva daria experiência ao setor. O seu retorno, inclusive, é aprovado pela comissão técnica de Roger Machado.

Na última temporada, Lucas Leiva somou 45 partidas pela Lazio, com 2.212 minutos em campo. O atleta ainda deu uma assistência no período. Ele era considerado titular da equipe que ficou na quinta colocação da Série A Italiana.