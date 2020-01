Luan "incorpora" Marcelinho, marca dois golaços na estreia pelo Corinthians e leva torcida à loucura; veja

Meia atacante, que recebeu a camisa 7 das mãos de Marcelinho Carioca, marcou dois golaços em seu primeiro jogo com a camisa do Corinthians

O meia atacante Luan estreou vestindo a camisa do nessa quarta-feira (15) pela e fez bonito. Com a camisa 7 que já foi do ídolo Marcelinho Carioca, o jogador recém-chegado do marcou dois golaços na partida contra o New York City e fez a torcida lembrar do "pé de anjo".

Aos 11 minutos do primeiro tempo, Janderson sofreu falta na entrada da área, pelo lado esquerdo do campo. Luan assumiu a responsabilidade e, no seu primeiro jogo com a camisa do , abriu o placar ao encobrir a barreira, sem chances para o goleiro adversário.

Ainda na primeira etapa, o camisa 7 recebeu a bola na faixa central do campo, avançou e bateu de direita, no canto do goleiro que não conseguiu alcançar. O primeiro tempo acabou em 2 a 0, com o meia atacante saindo aplaudido.



O Corinthians havia marcado seu último gol de falta com Jadson no dia 15 de agosto de 2018. No ano passado, nenhuma cobrança de bola parada foi direto para as redes adversárias. Luan recebeu a camisa 7 das mãos de Marcelinho Carioca e fez a internet lembrar do "pé de anjo":

Luan: "Logo dois dias depois dele (Marcelinho Carioca) me entregar a camisa eu pude marcar um gol de falta e relembrar um pouco o que ele fazia" — @CoringãoMeuAmor (@Coringaomeuamor) January 15, 2020

Camisa 7 do Timão realmente foi abençoada pelo Marcelinho Carioca para as mãos do Luan. Logo 2 gols! #FloridaCup — hmm kkk bjs (@thathabreu) January 15, 2020

marcelinho carioca usou a 7

cristiano ronaldo usa a 7

luan usa a 7



realmente, os melhores batedores de falta usam a 7 — 𝑙𝑢𝑎𝑛 𝑔𝑢𝑖𝑙𝘩𝑒𝑟𝑚𝑒 (@mariwnaduarte) January 15, 2020