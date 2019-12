Luan atrás de Mascherano e Nilmar entre contratações mais caras do Corinthians; veja a lista

Veja quais são as dez contratações mais caras do Timão

A transação do atacante Luan ao Corinthians, por R$ 22,7 milhões, se tornou a 5ª mais cara da história do clube.

A Goal traz a lista, encabeçada por Carlitos Tevez:

1 - CARLITOS TÉVEZ (R$ 60,5 milhões)

A contratação de Tévez, vindo do Boca Junior (ARG), em 2005, ainda é o maior montante pago pelo time por um jogador. Ele tem 78 jogos e 46 gols pelo .

2 - ALEXANDRE PATO (R$ 45 milhões)

Embora não tenha tido uma boa passagem, Pato veio ao em 2013 como a segunda contratação mais cara e uma grande promessa pro time. Ele tem 62 jogos e 17 gols com a camisa corinthiana.

3 - NILMAR (R$ 27,8 milhões)

Vindo do (FRA) em 2005, ele formou ao lado de Tévez a dupla que mais marcou gols no Brasileirão daquele ano. Pelo Corinthians, tem 60 jogos e 32 gols.

4 - MASCHERANO (R$ 25 milhões)

Em 2005, Mascherano veio do (ARG), apesar de ter sido uma contratação muito badalada, ele não conseguiu corresponder às expectativas e teve uma passagem discreta pelo time do Parque São Jorge, principalmente por conta de uma lesão sofrida. Ele fez 26 jogos e não marcou nenhum gol pelo Corinthians.

5 - LUAN (R$ 22,7 milhões)

A mais recente contratação do Timão veio para ocupar a quinta posição da lista. Luan vem do para compor o time de Tiago Nunes para o temporada de 2020, a contratação está sendo muito comemorada pelos torcedores alvinegro.

6 - Ángelo Araos (R$ 17 milhões)

O volante chileno chegou em 2018 como uma grande promessa, mas não vingou e acabou emprestado pelo clube. Ele deve voltar ao Corinthians para 2020. Foram 21 jogos e nenhum gol até então.

7 - GIOVANNI AUGUSTO (R$15 milhões)

O meia veio do , em 2016, como parte de um pacote de reforços. Apesar de ter feito bons jogos e marcado um gol importante, nunca conquistou o carinho da torcida. Ele está emprestado ao e não deve voltar ao Timão já que seu contrato está para acabar. Ele tem 78 jogos e 7 gols no alvinegro.

8 - ALEX (R$ 14 milhões)

O meia veio do em 2011, e participou da campanha do título brasileiro de 2011 e da Libertadores de 2012. Em 55 jogos marcou 10 gols.

9 - ELIAS (R$ 12,2 milhões)

Chegou no Timão em 2014 voltou ao time após ter conquistado a em 2008. Ele foi peça fundamental no título do Brasileirão de 2015. Somando as duas passagens foram 253 jogos e 41 gols.

10 - CARLOS ALBERTO (R$ 11 milhões)

Apesar de não ter ido tão bem quanto era esperado, Carlos Alberto conquistou o título Campeonato Brasileiro de 2005 pelo Corinthians. Ao todo foram 95 jogos e 14 gols.