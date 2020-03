Luan, do Corinthians, faz testes para coronavírus; caso ajudou na paralisação do Paulistão

Camisa 7 do alvinegro paulista apresentou sintomas da doença e fez exames para saber se contraiu o covid-19

O decidiu suspender suas atividades por tempo indeterminado para evitar que algum de seus jogadores contraiam o coronavírus covid-19. O meia Pedrinho, que viajou recentemente à Europa para acertar sua transferência ao , foi afastado e está em isolamento desde o último sábado (14), pelo mesmo motivo. Porém, as decisões podem não dar o resultado esperado.

Isso porque o meia Luan apresentou os sintomas da doença, antes e depois da partida contra o , e então realizou testes para o vírus. Um auxiliar do Corinthians está passando pela mesma situação do camisa 7. O resultado dos exames deve sair entre 24h e 48h e, enquanto isso não acontece, os dois seguem em observação, conforme confirmado pelo Corinthians em nota oficial.

Ivan Grava, médico do alvinegro paulista, disse que deu uma palestra a respeito da doença para os jogadores durante preleção de Tiago Nunes neste sábado (14). Em contato com a reportagem do UOL, ele explicou a situação de Luan.

"Ele está em observação. Não fez exames ainda. Estamos em contato com ele para saber se outros sintomas apareceram".

Além disso, de acordo com Luiz Teixeira, da Bandnews, o caso do camisa 7 foi fundamental para que o fosse paralisado, por tempo indeterminado. A decisão foi tomada durante reunião nesta segunda-feira (16), na sede da Federação Paulista de Futebol.

🚨⚠️ O @Corinthians tem um jogador e um funcionário com suspeita do novo coronavírus e isso foi determinante pra paralisação do ⚠️🚨



Conversei agora com o Doutor Joaquim Grava e ele me confirmou a informação. Detalhe: o atleta NÃO é o meia Pedrinho, mas sim o Luan. — Luiz Teixeira (@luizteixeira) March 16, 2020

Mesmo apresentando os sintomas do covid-19 Luan foi a campo contra o Ituano e chegou a marcar o gol do Corinthians, responsável por garantir o empate em 1x1. O Corinthians não vence há seis jogos no estadual e tem sua classificação para a próxima fase ameaçada.