Reforços do Corinthians para 2020: Luan e Taison na mira de Tiago Nunes

Fique por dentro das contratações e saídas do clube paulista para a próxima temporada

O ergueu o título paulista no primeiro semestre de 2019, mas segue com uma campanha abaixo do esperado no Campeonato Brasileiro. Ainda com chances de conquistar uma vaga à Libertadores de 2020, o time já está de olho em contratações para a próxima temporada, que terá Tiago Nunes como o novo comandante da equipe paulista.

Mas quem está de saída, de retorno ou pode pintar como reforço no clube de Itaquera? Confira abaixo quem são os reforços já confirmados, quais jogadores deixaram o clube, negociações e rumores.

Quem chega ou volta em 2020?

Camacho: Com as chegadas de Richard e Ramiro no Corinthians em 2019, Camacho seguiu no -PR. Mas com a contratação de Tiago Nunes para o comando do Alvinegro, o volante retornará para o clube e está nos plano do treinador para 2020.

Também emprestado o , o atleta voltará ao Corinthians junto com Camacho. Com aval de Thiago Nunes a diretoria do clube solicitou o retorno da dupla para a temporada seguinte.

Rumores: as contratações sonhadas pelo

Luan: O jogador do Grêmio virou alvo da equipe paulista . Duílio Monteiro Alves, diretor de futebol do Corinthians, em entrevista ao GloboEsporte.com , revelou interesse do clube em Luan, porém afirmou que irá esperar o término do Brasileirão para conversar com o time gaúcho.

Deyverson: O atleta foi mencionado como possível reforço para o Corinthians em 2020, mas Duílio negou a informação ao GloboEsporte.com .

Thiago Neves: O meia do expressou em entrevista recente o desejo de atuar com a camisa do Corinthians. Porém, Thiago Neves não está nos planos para 2020, conforme afirmou Duílio ao GloboEsporte.com .



(Foto: Pedro Vilela / Correspondente)

Taison: De acordo com o Uol , Taison do , da , entrou na mira do Corinthians após um pedido de Tiago Nunes. Convocado para a última , na , Taison não parece estar nos planos definitivos do Corinthians para 2020 ainda segundo o Uol . Por sua vez, um possível empréstimo não está descartado.

Serginho: O ex- entrou na mira do Corinthians para 2020, conforme ressaltou o site TimãoWeb . O jogador de 24 anos chegaria ao clube sem custos e no início de fevereiro da próxima temporada.

Quem deixa o clube em 2020?

Guilherme Mantuan: O volante foi emprestado para a por uma temporada em 2019, mas o contrato conta com uma cláusula de retorno imediato caso o Corinthians assim deseje. Liberado para voltar ao clube paulista, Mantuan será emprestado novamente, mas desta vez para o .

O volante foi emprestado para a por uma temporada em 2019, mas o contrato conta com uma cláusula de retorno imediato caso o Corinthians assim deseje. Liberado para voltar ao clube paulista, Mantuan será emprestado novamente, mas desta vez para o . Fabrício Oya: Por empréstimo no , Oya foi liberado pelo clube do interior de e deverá atuar no de acordo com o site TimãoWeb .

