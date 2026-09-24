Longe do futebol: Harry Kane pensa em experimentar um novo esporte

O capitão da seleção da Inglaterra e atacante do Bayern de Munique, Harry Kane, pensa em experimentar outro esporte no futuro, sabendo que esta não é a primeira vez que ele faz esse tipo de menção.

Kane admitiu estar perto de renovar seu contrato com o Bayern de Munique, dizendo: "estamos em boas negociações", mas ele é um dos maiores fãs do futebol americano e quer testar sua sorte nesse esporte como kicker.

Kane afirmou em declarações reproduzidas pelo jornal espanhol "Marca": "Vou tentar analisar a questão com mais seriedade. Tudo depende de como minha carreira profissional vai evoluir nos próximos cinco ou seis anos, das minhas motivações e do que quero fazer. Digamos apenas que a opção da liga profissional de futebol americano é muito mais realista do que a opção do golfe".

A paixão de Kane pelo futebol americano começou quando ele assistiu a um documentário sobre Tom Brady, o lendário quarterback dos times New England Patriots e Tampa Bay Buccaneers, e desde então Kane tornou-se torcedor do New England Patriots, e ainda é amigo de Brady.

O ex-atacante do Tottenham explicou: "Eu bato os pênaltis, e a pressão e a técnica são muito parecidas. Se eu me dedicasse a isso, em termos de treinamento, estaria mais perto dessa especialidade do que de qualquer outro esporte".

Mas ele reconhece que a mudança não seria fácil, e disse: "Como acontece em todos os esportes profissionais, quando você os assiste na TV, os profissionais fazem parecer algo fácil, e você acha que é possível, mas nem sempre é assim. Se eu fizesse isso, encararia a coisa com muita seriedade. E dedicaria entre seis meses e um ano ao treinamento com antecedência".

Além disso, se sua carreira no futebol o levasse à liga americana de futebol americano num futuro próximo, ele não descarta a possibilidade de conciliar os dois esportes, concluindo: "Talvez no futuro, se eu jogar na liga americana de futebol americano ou numa liga semelhante, eu possa ter a chance de conciliar os dois, aproveitando os calendários da temporada".

Alguns anos atrás, em uma entrevista ao canal ESPN, o atacante inglês fez menção ao seu amor pela liga profissional de futebol americano (NFL), e questionou: "Se você jogou na Premier League e na Copa do Mundo, e depois na liga profissional de futebol americano, você poderia ser considerado o maior atleta de todos os tempos?". Talvez ele descubra isso dentro de alguns anos.

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