Longe do egoísmo de Mbappé e das pretensões de Yamal: outro jogador merece a Bola de Ouro!

Na corrida pela Bola de Ouro deste ano, há um jogador que tenta convencer o mundo com sua língua de que merece o prêmio, um outro que também se deixou levar pelo jogo das declarações, e um terceiro que fez uma temporada que me faz questionar como ele poderia não vencê-lo?

O primeiro é Kylian Mbappé, o segundo Lamine Yamal, e o terceiro Harry Kane.

Mbappé, que escolheu travar uma batalha verbal, falou do prêmio mais de uma vez, garantiu que sente ser capaz de vencê-lo, colocou-o entre seus objetivos próximos e depois chegou ao ponto de anunciar que votaria em si mesmo!

E isso, do meu ponto de vista, não é autoconfiança. A confiança é exigida de qualquer grande jogador, mas se transformou em um grau de egoísmo. Mbappé trata a Bola de Ouro como se fosse uma campanha eleitoral pessoal, como se repetir o discurso sobre seu merecimento fosse tornar sua temporada melhor do que realmente foi, ou melhorar a situação atualmente lamentável de sua equipe.

E o mais provocador é que esse discurso vem de um jogador que se supõe ser uma das maiores estrelas do Real Madrid, o clube tradicional que saiu da temporada passada sem um título grande. E, em vez de a pergunta dentro dos corredores brancos ser: por que o Real Madrid não conquistou o que se esperava dele? A pergunta passou a ser: por que Mbappé não recebe a Bola de Ouro? Como se a situação do Real Madrid tivesse se tornado um detalhe secundário, e como se a perda de títulos não significasse nada para a estrela francesa desde que seu saldo pessoal de gols lhe dê um novo material para falar sobre o prêmio.

E aqui não estou falando de uma leitura do que se passa na cabeça de Mbappé, mas sim da imagem que ele mesmo criou com suas declarações.

Até Christophe Dugarry, um dos campeões da França na Copa do Mundo de 1998, criticou essa maneira de reivindicar um prêmio individual, e atacou a transformação do discurso da equipe e dos títulos para a glória pessoal.

Ele não negou o valor de Mbappé, mas considerou que a forma como o jogador se apresenta ao prêmio parece infantil e digna de pena.

E a verdade é que essa crítica atinge o cerne do problema.

Mbappé quer que a Bola de Ouro seja seu título quando lhe perguntarem sobre a ausência de conquistas, e ignora que o valor de qualquer temporada não se resume ao número de gols que o jogador marcou, mas sim ao seu valor e à sua influência.

E se a questão fosse apenas números, por que não seria Harry Kane o vencedor?

Kane marcou 73 gols com o Bayern de Munique e a Inglaterra em uma única temporada, sendo a segunda maior média de gols de um jogador em uma temporada europeia desde o início do século, atrás de Lionel Messi, ganhou a Chuteira de Ouro Europeia, marcou 36 gols no Campeonato Alemão, 61 gols com o Bayern em todas as competições, e acrescentou seis gols com a Inglaterra na Copa do Mundo.

Mas nem mesmo esses números explicam todo o valor de Kane.

E é justamente aqui que vejo que muitos são injustos com ele quando resumem sua temporada ao número de gols.

Kane não é apenas um atacante que finaliza a jogada, ele é um jogador que também a inicia, recua para receber a bola, conecta as linhas da equipe, abre espaços com suas movimentações, atrai os zagueiros e passa no momento que permite que seus companheiros entrem em zonas mais perigosas

Somente no Campeonato Alemão, Kane criou 39 chances para o Bayern, um número excepcional para um centroavante, e isso não veio às custas de sua capacidade de marcar, mas aconteceu em paralelo aos seus 36 gols na competição.

E é exatamente isso que me faz pender para a escolha de Kane, pois ele não se torna melhor às custas de seus companheiros.

Pelo contrário, torna seus companheiros melhores ao seu lado.

Quando Kane recua, abre espaço para quem vem pela ponta.

Quando puxa o zagueiro central consigo, o caminho fica aberto para outro jogador.

E quando recebe a bola entre as linhas, nem sempre busca o lance que adiciona um gol às suas estatísticas, mas sim o passe que torna toda a jogada mais perigosa.

E por isso sua influência não aparece apenas no número de seus gols e assistências, mas na forma da equipe quando ele está presente.

O próprio Bayern o descreveu como um atacante que combina a marcação de gols com a criação de jogadas, que recua para receber a bola, cria espaços para seus companheiros e ajuda na pressão e no retorno à defesa quando a equipe precisa dele.

Depois vem a parte que torna a comparação com Mbappé ainda mais incômoda para o francês.

Kane fez tudo isso sem transformar a Bola de Ouro em uma questão pessoal.

Não precisou dizer ao mundo que votaria em si mesmo.

Não precisou repetir que era capaz de vencer.

Não transformou cada entrevista em uma nova plataforma para defender seu merecimento.

Depois de uma temporada em que marcou 73 gols, disse simplesmente que a decisão está nas mãos dos votantes, e que seu foco agora está na próxima temporada e no que pode conquistar com sua equipe e com a seleção de seu país.

Essa é a diferença entre um jogador que persegue o prêmio e um jogador que persegue o desempenho.

Já Lamine Yamal tem todo o respeito por seu nível técnico com o Barcelona na atual temporada, coroada com o prêmio de melhor jogador de La Liga.

O jovem talentoso fez uma temporada incrível com o Barcelona, e mostrou mais uma vez que é um jogador excepcional, além de acumular números ofensivos notáveis e contribuir com intensidade e genialidade para a conquista de sua equipe.

Depois foi campeão da Copa do Mundo com a Espanha... mas

seu histórico nesse aspecto nunca foi perfeito, especialmente porque sua influência individual no torneio mundial não chegou nem à metade do nível que ele exibiu com o Barcelona, por diversos motivos, o mais importante deles ter sofrido uma lesão forte antes da Copa do Mundo.

Mas Yamal também caiu na mesma armadilha das declarações.

E isso é ainda mais lamentável, pois ele poderia simplesmente deixar seu talento, seus números e seus títulos falarem por ele.

No início, Yamal tentou mostrar uma imagem diferente.

Falou que não precisava pedir aos jornalistas que votassem nele, como se quisesse dizer que não fazia parte da campanha de declarações travada por Mbappé.

Depois a coisa mudou. No começo, disse que ele e Mbappé eram os melhores jogadores do mundo.

E disse que merecia a Bola de Ouro este ano por causa do que conquistou.

Depois voltou em entrevistas posteriores para explicar por que considera que seu estilo de jogo é seu maior argumento para vencer o prêmio.

E aqui discordo dele profundamente, não porque ele não mereça ser um candidato, mas porque eu preferia que ele deixasse a resposta para o campo.

Pois quando você tem dezenove anos e possui esse talento, não precisa anunciar que é um dos melhores jogadores do mundo.

E quando você é campeão do mundo, campeão da liga, e tem números excelentes, não precisa entrar por conta própria em uma batalha do "eu mereço mais do que os outros".

O melhor é deixar que os outros digam isso sobre você.

No fim, Yamal não se tornou menos talentoso por causa de suas declarações, mas se tornou, assim como Mbappé, parte de uma batalha verbal da qual o espanhol não precisava desde o começo.

E o mais importante é que o discurso de Yamal sobre seu merecimento não resolve o problema fundamental: a Copa do Mundo foi um enorme sucesso coletivo para a Espanha, mas a influência individual do jogador no torneio não teve a mesma força que ele exibiu com o Barcelona.

E esse é um ponto que deve entrar na avaliação da temporada, exatamente como entram os títulos e os números.

Depois de tudo isso, é preciso ressaltar que não vejo que diminuir Yamal seja necessário para defender Kane.

Nem vejo que ignorar os números de Mbappé seja lógico.

Mas quando coloco tudo na mesa, a imagem fica clara.

Mbappé marcou muito, mas nos pede para focar em seus gols e esquecer o resto do quadro.

Yamal encantou o mundo e fez uma atuação enorme, mas não se impôs no mesmo grau em todas as fases da temporada.

Já Kane reuniu quase tudo, e esteve entre os melhores em todos os níveis e competições.

Marcou, criou, abriu espaços, elevou o nível de seus companheiros (e Bellingham na Copa do Mundo é um bom exemplo disso), liderou o ataque, foi o primeiro a voltar para a defesa, venceu títulos, brilhou com a seleção de seu país.

E, depois de tudo isso, não encheu o mundo de gritaria para nos convencer de que merece o prêmio.

E aqui a identidade do vencedor da Bola de Ouro, na minha opinião, passa a estar ligada a uma pergunta muito simples: quem fez a temporada mais completa?

Se essa é realmente a pergunta, então Harry Kane tem uma resposta muito difícil de ignorar.

Mbappé pode falar da Bola de Ouro até se cansar.

E Yamal pode nos surpreender com seu talento até o último instante.

Mas Kane fez algo mais importante:

ele fez o próprio futebol falar por ele.