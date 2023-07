Londrina x Vila Nova ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam neste sábado (15), pela 17ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

O Londrina recebe o Vila Nova na tarde deste sábado (15), no o estádio do Café, a partir das 17h (de Brasília), pela 17ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view.

Na zona de rebaixamento, o Londrina ocupa o 18º lugar, com 11 pontos. O time mandante vem de derrota na rodada passada e não vence há nove partidas.

Do outro lado, o Vila Nova tem 34 pontos e entra em campo defendendo a sua liderança. A equipe goiana tem uma série de desfalques por lesões.

Prováveis escalações

Londrina: Lucas Frigeri; Ezequiel, Patrick, Gabriel e Guilherme Lacerda; João Paulo, Moisés Gaúcho e Higor Leite; Paulinho Moccelin, Lucas Coelho e Iago Dias. Técnico: Rafael Müller.

Vila Nova: Dênis; Marcelinho, Rafael Donato, Doma e Rodrigo Gelado; Everton Brito, Ralf e Lourenço; Caio Dantas, Guilherme Parede e Neto Pessoa. Técnico: Claudinei Oliveira.

Desfalques

Londrina

Rodrigo Andrade, Zeca, Mateusinho, Marco Antônio e Dionísio estão no departamento médico.

Vila Nova

Mandaca, Emerson Santos, Fernando Boldrin e Léo Vieira estão no departamento médico..

Quando é?