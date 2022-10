Londrina x Sport: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série B

Neste sábado (22), Leão busca a vitória para seguir sonhando com o acesso; veja como acompanhar na TV

Ainda lutando pelo acesso à Série A, o Sport visita o Londrina neste sábado (22), às 16h30 (de Brasília), no Estádio do Café, em duelo válido pela 36ª rodada da Série B do Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

No meio da tabela com 50 pontos, o Londrina não perde há dois jogos (um empate e uma vitória). Apesar do técnico Adilson Batista ainda não ter jogado a toalha em relação ao acesso (está a seis pontos do Vasco, equipe que fecha o G-4), o treinador lamenta o desempenho da equipe nos primeiros jogos.

"Eu lamento os primeiros 10 jogos. A gente oscilou. Hoje você está vendo a diferença. O segundo turno é geralmente mais difícil, todo mundo acorda, desperta. Eu lamento por esse início, e recentemente por alguns confrontos e alguns pontos que nós jogamos fora. Todos nós somos responsáveis. Acho que é importante ter um equilíbrio", apontou.

Para o confronto em casa, Adilson Batista será forçado a mexer na equipe. Alan Ruschel, suspenso, dará lugar a Felipe Vieira, enquanto Gabriel Santos e Mossoró brigam por uma vaga no ataque.

Do outro lado, o Sport, depois de empatar com o Vasco em 1 a 1, só pensa na vitória neste sábado para seguir sonhando com o acesso.

O técnico Claudinei Oliveira terá o retorno de Lucas Hernandez, que cumpriu suspensão na última rodada.

Em seis jogos disputados entre as equipes, o Sport soma quatro vitórias e dois empates. No último encontro, válido pelo primeiro turno da Série B 2022, o Leão venceu por 2 a 0.

Prováveis escalações

Escalação do provável LONDRINA: Matheus Albino; Samuel Santos, Saimon, Vilar e Felipe Vieira; João Paulo, Mandaca e Gegê; Caprini, Gabriel Santos (Mossoró) e Douglas Coutinho.

Escalação do provável SPORT: Saulo; Eduardo, Thyere, Lucas Hernandez e Sander; Fabinho e Ronaldo; Labandeira, Gustavo Coutinho, Vagner Love e Juba.

Desfalques

Londrina

Alan Ruschel, suspenso, Matheus Nogueira e Victor Souza, lesionados, são desfalques certos.

Sport

O Leão não tem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: sábado, 22 de outubro de 2022

• Horário: 16h30 (de Brasília)

• Local: Estádio do Café – Londrina, PR

• Arbitragem: LEANDRO PEDRO VUADEN (árbitro), TIAGO AUGUSTO KAPPES e MAURÍCIO COELHO (assistentes), ELVIO KERTELT (quarto árbitro) e DANIEL NOBRE (AVAR)