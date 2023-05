Londrina x Ponte Preta ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam neste domingo (14), pela sexta rodada da Segundona; veja como acompanhar na TV

Londrina e Ponte Preta se enfrentam na tarde deste domingo (14), às 15h30 (de Brasília), no Estádio do Café, pela sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta, e do Premiere, na TV fechada.

Vindo de quatro rodadas consecutivas sem vencer na competição, o Londrina tenta se recuperar diante da Ponte Preta. Até o momento, a equipe paranaense tem uma vitória, um empate, e três derrotas na Série B, somando quatro pontos.

Do outro lado, a Ponte Preta vem de três jogos sem perder, sendo uma vitória e dois empates. A equipe soma cinco pontos na na tabela da Série B.

Prováveis escalações

Londrina: Neneca; Ezequiel, Patrick Marcelino, Gabriel, Gustavo Salomão; Carlos Jatobá, João Paulo, Paulinho Moccelin, Diego Jardel, Iago Dias; Matheus Lucas.

Ponte Preta: Caíque França; Luiz Felipe, Mateus Silva, Edson, Artur; Leo Naldi, Felipinho, Matheus Jesus, Eliel, Cássio Gabriel, Jeh.

Desfalques

Londrina

Sem desfalques confirmados.

Ponte Preta

Felipe Amaral, suspenso, desfalca a Ponte Preta.

Quando é?