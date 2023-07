Londrina x Botafogo-SP ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes entram em campo nesta segunda-feira (24), no Estádio do Café; veja como acompanhar na TV e na internet

Londrina e Botafogo-SP se enfrentam na noite desta segunda-feira (24), a partir das 19h (de Brasília), no Estádio do Café, em Londrina, pela 19ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV2, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view ( veja a programação completa aqui ).

Na zona de rebaixamento, com 14 pontos, o Londrina busca reencontrar o caminho da vitória após a derrota para o Novorizontino por 3 a 0. Em 10 jogos disputados em casa, o Tubarão registra três vitórias, um empate e quatro derrotas.

"É uma situação que falamos para os nossos jogadores: temos que fazer o Café forte. Se a gente conseguir uma média de 60%, 70% de pontos nos jogos em casa, vamos estar próximos do nosso objetivo. É isso que temos que pensar, de fazer o Café forte", afirmou o técnico Eduardo Souza.

Já o Botafogo-SP, no meio da tabela, com 27 pontos e um jogo a menos, briga para voltar a se aproximar do G-4. Apesar da má fase do Londrina, o meia Luiz Henrique descartou o favoritismo da equipe.

"Hoje em dia, no futebol não é nada fácil. As equipes estão quase todas iguais. Os caras vão jogar na casa dele, a gente vai propor nosso jogo, o que o Chamusca está passando desde o começo da semana. A gente vai lá para fazer nosso jogo, com pensamento de vitória sempre", afirmou o jogador.

Em 15 jogos disputados entre as equipes, o Botafogo-SP soma sete vitórias, contra cinco do Londrina, além de três empates. No mais recente confronto válido pela Série B de 2019, as equipes empataram em 1 a 1.

Prováveis escalações

Londrina: Neneca; Ezequiel, Patrick, Gabriel e Marcos Pedro; Moisés Gaúcho, João Paulo e Diego Jardel; Clinton, Iago Dias (Paulinho Moccelin) e Zé Vitor. Técnico: Eduardo Souza.

Botafogo-SP: Matheus Albino; Thássio, Lucas Dias, Marcio Silva e Patrick Brey; Tárik, Guilherme Madruga, Osman, Luiz Henrique e Lucas Cardoso; Salatiel. Técnico: Marcelo Chamusca.

Desfalques

Londrina

Sem desfalques confirmados.

Botafogo-SP

João Veras segue no departamento médico.

Quando é?