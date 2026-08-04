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Vinícius JúniorPATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

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"Londres, aqui estou eu": empresário de Vinícius detona nova bomba

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Vai acontecer a negociação do século?

Michael Yormark, presidente da Roc Nation, agência que representa o astro do Real Madrid Vinícius Júnior, acendeu uma nova onda de especulações sobre o futuro do jogador brasileiro, após publicar uma postagem nas redes sociais assim que desembarcou no aeroporto de Heathrow, em Londres, na qual escreveu: "Londres, aqui estou eu. Vamos lá!", em meio à continuidade dos crescentes rumores sobre o interesse do Arsenal em contratar o ponta brasileiro.

Segundo o jornal espanhol "As", o técnico do Arsenal, Mikel Arteta, demonstrou interesse sério em contratar Vinícius e garantiu a ele que seria um jogador titular na formação da equipe caso se transfira para os Emirados, o que confere a esta visita surpresa do agente do jogador à capital britânica uma importância especial.

Esse desdobramento chega em um momento crítico, já que Vinícius, de 26 anos, retornou aos treinos do Real Madrid ontem, segunda-feira, após suas férias em seguida à participação na Copa do Mundo, mas seu futuro no clube merengue permanece incerto e cercado por grandes pontos de interrogação.

O contrato do astro brasileiro com o Real Madrid termina em junho de 2027, e as duas partes ainda não chegaram a um acordo para a renovação, apesar das negociações intermitentes ocorridas nos últimos meses, o que coloca o clube merengue em uma situação delicada que pode levá-lo a vender o jogador neste verão para evitar perdê-lo de graça daqui a um ano.

Com menos de um mês para o fechamento da janela de transferências de verão, e após a integração de Vinícius à formação do novo técnico José Mourinho, parece que a situação do jogador brasileiro precisa de uma solução urgente nos próximos dias.

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A diretoria do Real Madrid enfrenta 3 cenários possíveis para lidar com o caso Vinícius: o primeiro é chegar a um acordo definitivo para a renovação de seu contrato e encerrar o clima de incerteza em torno de seu futuro; o segundo é vendê-lo durante a atual janela de transferências para evitar perdê-lo de graça em 2027; já o terceiro cenário é não realizar nenhuma mudança e arriscar que o jogador cumpra seu contrato e saia de graça em junho de 2027.

Vinícius é um dos principais astros do Real Madrid nos últimos anos, mas sua relação com o clube passou por uma tensão notável desde a chegada de Kylian Mbappé, que se tornou o astro do time principal, o que levou o brasileiro a exigir um tratamento financeiro semelhante ao que o francês recebeu, algo que o clube recusou até agora.

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